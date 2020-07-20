AKP’li belediyeye haciz şoku!

İki dönemdir Vezirköprü’de AKP’den Belediye Başkanlığı yapan İbrahim Sadık Ediz, 2019 yılında Bahçeler Mahallesi otogar bölgesinde yaklaşık 3,5 milyon liralık kamulaştırma çalışmaları yaptı.

Ancak aradan geçen zaman içerisine sadece 25 bin lira ödeme yapan belediye hakkında vatandaşlar dava açtı. Kamulaştırma bedel paralarını alamayan vatandaşlar mahkeme tarafından verilen karar doğrultusunda avukatları aracılığıyla Vezirköprü Belediyesi’nde icra takibi başlattı.

BELEDİYEYE İCRA MEMURLARI GİTTİ

Bu sabah Vezirköprü Belediyesi’ne giden icra memurları Belediye Başkanı Ediz’in makam odası dahil bina içinde haciz edilebilecek malzemeleri tespit etti. Davacı avukatları, işlemler bittikten sonra 3.5 milyon liranın ödenmesi için belediyeye bir hafta süre vererek gitti.