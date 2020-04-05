AKP’li belediyeye vatandaşlardan maske tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlara maske kullanma zorunluluğu getirmesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesaplarından toplu taşıma araçlarında ücretsiz maske dağıtılacağını açıklayarak 4 Nisan sabahı uygulamaya başladı.

AKP’li Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise, “Corona virüsü tedbirleri kapsamında 4 Nisan 2020’den itibaren Samsun’daki tüm toplu taşıma araçlarında yolcuların maske takmaları zorunlu hale getirilmiştir. Hem kendi hem de sevdiklerimizin sağlığı için kurallara lütfen uyalım” diye yazarak sosyal medya hesabından uyarı yaptı.

VATANDAŞTAN TEPKİ GELDİ

Çalışan toplu taşıma araçlarını kullanmak zorunda kalan vatandaşlar İstanbul ve Ankara’da CHP’li belediyelerin yaptıkları ücretsiz maske dağıtımı örnek göstererek Demir’e tepki gösterdi.

Bazı vatandaşlar belediyenin maske dağıtmasını isterken bir kişi “Bu millet poşete 25 kuruş vermemek için aldığı malzemeleri kucağında taşımayı göze alıyor. Maske temini ayrı, sıkıntı ona verecek para bulmak ayrı sıkıntı” diye yorum yazdı.

İstanbul ve Ankara’da toplu ulaşıma giden vatandaşlar, maskelerini de ücretsiz dağıtıldığını hatırlatan vatandaşlar, “Bir nebze yardımınız olsun maskeleri dağıtın bari” diye yazdı.

AKŞAM SAATLERİNDE DAĞITMAYA BAŞLANILDI

Vatandaştan gelen tepkiler üzerine akşam saatlerinde Mustafa Demir konuyla ilgili ikinci bir paylaşım yaparak, “#Koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında yolcuların maske takması zorunlu hale getirilmiştir. Bu kapsam da istasyonlarımızda ve otobüslerimizde maskesiz yolcularımıza ücretsiz maske verilmektedir. #EvdeKalSamsun” ifadelerini kullandı. Başkan Demir, tramvay ve otobüslerde dağıtımına başlanan maskelerden fotoğraflar paylaştı.

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