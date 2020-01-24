AKP’li belediyeyede büyük skandal: Önce malı aldılar sonra ihale yaptılar

Sayıştay'ın Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 2018 yılı denetim raporu yayımlandı.

Raporda yer olan bulguya göre, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından pazarlık (21-f) usulü ile alımı gerçekleştirilen diş bakım seti ihalesinde önce mallar alındı daha sonra ise söz konusu alım için ihale yapıldı. Ayrıca, söz konusu malların eksik olarak teslim alınmasına rağmen tam olarak teslim alınmış gibi muayene kabul komisyon raporu oluşturulduğu ve yükleniciye ödemenin eksiksiz yapıldığı tespit edildi.

ÜRÜNLER EKSİK, ÖDEME TAM

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nce 55 bin adet diş bakım setinin pazarlık usulü ile alımı için 27 Aralık 2017 tarihinde harcama talimatı verilerek söz konusu ürünlerin alımı için ihale süreci başlatıldı. Bu kapsamda 3 yükleniciden yaklaşık maliyet için teklif alındı ve yaklaşık maliyet 144 bin 866 TL olarak belirlendi.

17 Ocak 2018 tarihinde İdare tarafından 3 yükleniciye EKAP üzerinden doküman almaları ve teklif vermeleri için davet gönderildi. Davette ihalenin 21-f pazarlık usulü ile 19 Ocak 2018 tarihinde yapılacağı bu kapsamda 19 Ocak 2018 saat 15.00'e kadar yüklenicilerin tekliflerini ulaştırmaları gerektiği belirtildi.

19 Ocak 2018 tarihinde yapılan ihalede davet edilen 3 yükleniciden sadece birisi teklif verdi ve ihale 132 bin TL bedelle söz konusu yüklenicinin üzerine bırakıldı. görülmüştür. Daha sonra ihale yetkilisi ve harcama yetkilisi olan Kültür ve Sosyal İşler Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Dairesi Başkanı tarafından ihale komisyon kararı 22 Ocak 2018 tarihinde onaylandı.

İhale komisyon kararı onaylandıktan sonra kesinleşen ihale kararı 22.01.2018 tarihinde yükleniciye bildirildi ve yüklenici 23 Ocak 2018 tarihinde sözleşmeye davet edildi. Bunun üzerine 31 Ocak 2018 tarihinde yüklenici ile sözleşme imzalandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından söz konusu ürünlerin 14 Şubat 2018 tarihinde yükleniciden eksiksiz bir şekilde teslim alındığına dair kontrol teşkilatı raporu ve mal alım kabul tutanağı düzenlendi. Daha sonra ise yine aynı gün 55 bin adet diş bakım setinin taşınır çıkışlarının yapıldığına ilişkin evrak bazında düzenlemeler yapıldı.

Sayıştay ise yapılan denetimlerde ihale kapsamında belirtilen ürünlerin ihale tarihinden daha önce teslim alındığını tespit etti. İncelemelere göre, 31 Ocak 2018 tarihinde yüklenici ile sözleşme imzalanması rağmen, sevk irsaliyesindeki tarihlerde 13, 21 ve 25 Aralık 2017 tarihleri yer alıyordu.

Öte yandan 55 bin adet olarak alımının yapıldığı iddia edilen ürünlerin 32 bin 500 adet olarak teslim alındığı, 22 bin 500 adet ürünün hiç teslim alınmadığı halde bu ürünler teslim alınmış ve 14 Şubat2018 tarihinde dağıtılmış gibi işlem yapıldığı ve bedelinin firmaya ödediği görüldü.

60 BİN ADET ÇOCUK DERGİSİ

Yine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından pazarlık (21-f) usulü ile alımı yapılan Balıkesirli Minik Efe Çocuk Dergisi alım ihalesinde önce malların alındığı daha sonra ise söz konusu alım için ihale yapıldığı belirlendi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından 60 bin adet Balıkesirli Minik Efe Çocuk Dergisinin pazarlık usulü ile alımı için 22.05.2018 tarihinde harcama talimatı verilerek söz konusu ürünlerin alımı için ihale süreci başlatıldı. Bu kapsamda 3 yükleniciden yaklaşık maliyet için teklif alınmış ve yaklaşık maliyet 225 bin TL olarak belirlendi.

29 Mayıs 2018 tarihinde belediye tarafından 3 yükleniciye EKAP üzerinden doküman almaları ve teklif vermeleri için davet gönderildi. Davette ihalenin 21-f pazarlık usulü ile 30 Mayıs 2018 tarihinde yapılacağı bu kapsamda 30 Mayıs 2018 saat 15.00'e kadar yüklenicilerin tekliflerini ulaştırmaları gerektiği belirtilmiştir.

Yine yapılan ihalede davet edilen 3 yükleniciden sadece birisinin teklif verdiği ve ihalenin 220 bin 200,00 TL bedelle söz konusu yüklenicinin üzerine bırakıldığı görüldü. Bunun üzerine 01 Haziran 2018 tarihinde yüklenici ile sözleşme imzalandı.

İdare tarafından söz konusu ürünlerin 06.06.2018 tarihinde yükleniciden eksiksiz bir şekilde teslim alındığına dair kontrol teşkilatı raporu ve mal alım kabul tutanağı düzenlendi.

Yapılan denetimlerde ihale kapsamında belirtilen ürünlerin ihale tarihinden daha önce teslim alındığı görüldü. Söz konusu dergilerin ihaleden iki gün önce 28 Mayıs 2018 tarihinde belediyeye sevklerinin gerçekleştirildiği görüldü

Sayıştay, Balıkesir Büyükşehir Belediyesini her iki ihaledeki usulsüzlükleri konusunda uyardı. Belediye yetkilileri ise evrakların Teftiş Kurulu Başkanlığı'na havale edildiğini bildirdi.