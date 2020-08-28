AKP’li belediyeyi şikayet etti, dayak yedi

Demokrat Parti (DP) Trabzon İl Yönetim Kurulu Üyesi Temel Yazıcı, AKP’li Ortahisar Belediye’sinin araçları kullanılarak Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert’e ait villanın yolunun beton yapıldığını görünce, çalışmaları fotoğraflayıp kamu kurumunun zarara uğratıldığı gerekçesiyle jandarmaya şikayette bulundu. Olay yerine gelen jandarma Sert’in beton yol için belediyeye 3 bin TL ödeme yaptığını öğrenince tutanak tutup ayrıldı.

SENDİKA BAŞKANININ AĞABEYİ TOKATLADI

Şikayetin ardından bir çay ocağına giderek arkadaşlarıyla sohbet eden Yazıcı’nın yanına Sendika Başkanı Devlet Sert’in ağabeyi S.S. geldi. İddialara göre ikili arasında başlayan sözlü tartışması sırasında S.S., “Sen benim ağabeyimi nasıl şikayet edersin?” diyerek Yazıcı’ya saldırıp tokat attı.

Çay ocağındaki vatandaşlar tarafından olay büyümeden yatıştırırken, Temel Yazıcı bir kez daha jandarmaya giderek şikayetçi oldu. S.S. hakkında suç duyurusunda bulunan Yazıcı, “10 kişinin içerisinde beni darp etti. Ben karşılık vermedim. Haklı durumdayken haksız duruma düşmek istemedim. Jandarmaya gidip şikayetçi oldum” dedi.

50 BİN TL’LİK YOLA 3 BİN TL ÖDEME YAPTILAR

Belediyenin araçlarını zengin insanların yollarını yapmakta kullanıldığını ifade eden Temel Yazıcı, şunları kaydetti:

* Bu mahallede engelli ve yaşlı insanlar var. Yollarımız bozuk. Belediye bu vatandaşların yolunu yapmıyor ama sendika başkanının villasının yolunu yapıyor.

* Yaklaşık 150 metrelik bir yol burası. En az 50 bin TL tutar. Ama belediye bedelsiz yapıyor. Kendi şahsi çıkar ve menfaatleri için belediyenin imkanlarını kullanıyorlar.

* Ben 1500 lira maaş alıyorum. Kapıma parayla yol döküyorum. Lafa gelince Müslümanlığı kimseye bırakmıyorlar. Buna karşın belediyeye sadece 3 bin lira yatırdılar. O da ben şikayet ettiğim için. Yoksa onu da yatırmayacaklardı.

Öte yandan DP Trabzon İl Başkanı Sosyal medya hesabından açıklama yaparak, “Trabzon Ortahisar Belediyesi, yandaş bir sendikacının şahsi yolunu yapmış, duyarlı partilimiz ‘yetim hakkı yiyorsunuz’ diyerek şikayetçi olunca darp edildi. Yazıklar olsun. Bu işin peşini bırakmayacağız” dedi.