AKP’li Bostancı’dan, AKP’li Çamlı’ya ders gibi yanıt: Türkan Şoray’ın sözlerinde ince bir duyarlılık gördüm

SÖZCÜ HaftaSonu Gazetesi'nde yayınlanan Yüksel Şengül imzalı Türkan Şoray röportajı, büyük beğeni topladı. AKP'liler arasında ise tartışma yarattı. “Yeliz” takma adıyla sosyal medyada paylaşımlar yapan AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Şoray'a, “Çamuriyetçi, Amerikancı, İsrailci, emperyalist işbirlikçisi, tantanacı medya sahnesinin son artisti” dedi.

‘DUYARLILIĞINI GÖRDÜM'

Çamlı'ya her kesimden ve kendi partisinden tepki geldi. AKP Grup Başkanı Naci Bostancı, “Türkan Şoray röportajını okudum. Ülkesine ve halkına derin sevgi ile bağlı bir büyük sanatçının ince duyarlılığını gördüm. Halkımız onu insanlığı ve muhteşem oyunculuğu ile gönlüne yerleştirdi” dedi.

Ünlü sanatçı Türkan Şoray röportajında, Türkiye'nin en büyük sorununun işsizlik olduğunu belirterek “Maalesef okumuş, üniversite bitirmiş veya okuyamamış, ülkemizin geleceği olan gençlerimiz iş arıyor. Gençlerin, özellikle geçim derdinde olan insanların derdi beni çok mutsuz ediyor” demişti.