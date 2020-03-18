AKP’li Burhan Kuzu savcılığa ifade verdi!

İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti’nin kızı ve şoförünün öldürülmesi olayının azmettiricisi olduğu iddiasıyla yargılanan ve yargılama sonunda beraat eden Orhan Ünğan eski AKP Milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu hakkında, “Nüfuzunu kullanarak yargıya baskı yaptığı” iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

Ünğan’ın şikayeti sonrasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan Kuzu’nun 6 Mart 2020 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu’na ifade verdiği ortaya çıktı.

Savcılığa 3 sayfa ifade veren Burhan Kuzu, eski milletvekili olması sebebiyle birçok vatandaşın sorunu ile ilgilendiğini söyleyerek, Zindaşti ile 2011 yılında bir tanıdık vasıtasıyla tanıştığını anlattı.

Ünlü bir et restoranında buluştuklarını ve bu buluşmanın gizli olmadığını söyleyen Kuzu, “Zindaşti annesi Türk olduğu için Türkiye’yi çok sevdiğini ve ülkemizde yatırım yapmak için vatandaşlık almak istediğini söyledi” dedi.

“ZİNDAŞTİ DOSYASINDA SIKINTI VAR DEDİLER”

Zindaşti’nin vatandaşlık başvurusundan sonra Vatandaşık Genel Müdürlüğü’nü aradığını söyleyen Kuzu, “Aradan belli süre geçtikten sonra bana dönüş oldu ve Zindaşti dosyasında sıkıntı olduğunu söylediler. Bunun üzerine ben de, ‘O zaman kalsın’ dedim. Dosyadaki sıkıntının ne olduğunu sormadım” dedi.

“BANA İŞADAMI OLARAK TANITILDI”

Medyada çıkan haberlerin ardından kendisini arayan Gazeteci Fatih Altaylı’ya da Zindaşti’yi tanımadığını söylerken çok samimi olduğunu anlatan Kuzu, “Çünkü 2011 yılında yemek yediğim şahsın gazetelere yansıyan bir uyuşturucu baronu olan şahıs olabileceği hiç aklıma gelmedi. çünkü bu şahıs bana Türkiye’ye yatırım yapmak isteyen bir işadamı olarak tanıtılmıştı” dedi.

“HAKİMLERİ HUKUKİ MÜTAALA VERMEK İÇİN ARADIM”

Daha önceden öğrencisi olan Zindaşti’nin avukatının yanına gelerek müvekkilinin 6-7 aydır tutuklu olduğunu ve hakkında hiçbir delil bulunmadığını söyleyerek kendisinden hukuki mütaala istediğini anlatan Kuzu şunları söyledi:

* Birçok dosyada taraflar özellikle akademisyenlerden suç vasfına ilişkin görüş alarak bunu dosyaya sunarlar. Ben de bu çerçecede İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimi Cevdet Özcan’ı telefonla aradım. Zindaşti hakkında delil olmadığını ve tutukluluk süresinin dolduğunun iddia edildiğini ilettim. Ancak tutukluluğun devamı ya da tahliye edilmesi yönünde görüş bildirmedim.

* Zindaşti’nin tahliye edilmesinin ardından itiraz mercii olan İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimini de telefonla aradım. Mahkeme hakiminin itirazı kabul ettiğini ve şahıs hakkında tutuklama kararı verdiğini söylemesi üzerine telefonu kapattım” dedi.

“ZİNDAŞTİ İLE EN SON 2014’TE GÖRÜŞTÜM”

FETÖ terör örgütü ile mücadelede ön plana çıkmış olması sebebiyle hedef haline geldiğini belirten Burhan Kuzu kendisine kumpas kurulmuş olabileceğini savundu.

Kendisinin ön plana çıkarılarak Zindaşti’nin tahliyesindeki gerçeklerin ortaya çıkarılmasının engellendiğini savunan Kuzu şu ifadeleri kullandı:

* Ben binlerce hukuk öğrencisi yetiştirdim. çok sayıda hakim savcı öğrencim vardır. Bu nedenle hakim ve savcılarla sıklıkla görüşürüm.

* Bu görüşmelerde herhangi bir art niyet yoktur. Hiçbir zaman yargı makamlarına bir dosyayla ilgili talimat ve telkinde bulunmam söz konusu değildir.

Kuzu Zindaşti ile en son 2014 yılında görüştüğünü ve yurtdışına nasıl ya da kimler tarafından kaçırıldığı konusunda bir bilgisinin olmadığını söyledi.