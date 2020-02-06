AKP’li Çelik’ten Başbuğ’un açıklamalarına yanıt…

FETÖ’nün kumpası mağduru olan eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ’un, “2009’da askerlerin özel yetkili mahkemelerde yargılanma teklifini getirenler araştırılsın” önerisine, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Başbuğ’a dava açın’ çağrısı 24 saat geçmeden karşılık buldu.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, AKP milletvekillerinin Başbuğ hakkında yarın suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Çelik’in açıklamalarından satır başları şöyle:

BAŞBUĞ’UN AÇIKLAMALARINA YANIT

* Yarın arkadaşlarımız suç duyurusunda bulunacak. Bu mesele sıradan bir mesele değil. Arkadaşlarımız çalışmalarını yapıp suç duyusunda bulunacak. Bu siyaseti aşağılayan açıklamalarını daha önce de görmüştük. Bu Genelkurmay Başkanlığı makamına da saygısızlıktır. Kendisiyle dava açılmasına ilişkin süreç için de FETÖ’yü sevindirir diyor.

* FETÖ ile mücadele altında eski vesayet biçimlerini güçlendirmek gibi bir yaklaşım olduğunu görüyoruz. FETÖ’yü sevindirecek asıl yaklaşım budur, Meclis’i hedef almaktır. Yüce Meclis’i haksız yere itham ederken bu saldırgan ifadeleri kullanmaktır.

* Bu zihniyetin temsilcileri, her türlü faaliyeti TSK’ya karşı yapılıyor gibi göstermektedir. Kişiler emekli olduktan sonra, demokratik anlayışla, akılla izah edilemeyecek birtakım fikirlerini ortaya savurup, ondan sonra da ‘Genelkurmay Başkanlığı yaptım’ diyerek bu makamın arkasına sığınamazlar. Suç duyurusu AK Parti’nin iradesi olarak ortaya çıkacak.

“BORU GÖSTERMEYE BENZEMEZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 26'ncı Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'a yönelik dünkü sözleri özetle şöyleydi:

* TBMM’de 25 Haziran 2009’da geçen düzenlemenin amacı darbelere zemin hazırlanmasını önlemekti. Darbelere zemin hazırlayan hukukun işlemesinin önüne geçen yanlış bir uygulamanın düzeltilmesidir. Suç işleyen kişinin asker kimliğinin ona ayrıcalık tanımasının hukukta yeri olamaz.

* 15 Temmuz’un ardından askeri mahkemeleri kaldırdık. Eski bir genelkurmay başkanı bu düzenlemeyi bahane ederek Meclisimizi itham eden açıklamalar yapmıştı. Kendi grubumuza sesleniyorum parlamentonun hukukunu korumak üzere hepiniz dava açmalısınız.

* Bu boru göstermeye benzemez. Parlamentonun hukuku boru ile sindirilemez. Bundan yaklaşık 11 yıl önce tüm partilerin desteği ile çıkarılan bir düzenlemenin üzerine FETÖ gölgesi düşürülmeye çalışılması en hafif tabiriyle Meclis'e saygısızlıktır.

İLKER BAŞBUĞ NE DEMİŞTİ?

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, geçen hafta özel bir televizyon kanalında bir programa konuk olmuştu.

Haziran 2019'da TBMM'den geçirilen torba yasadaki “askerlerin özel yetkili mahkemelerde yargılanmasının önünü açan” maddeyi hatırlatan Başbuğ, “26 Haziran 2009'daki kanun teklifini getiren siyasiler araştırılsın. FETÖ'nün siyasi ayağı yok dersek gerçek inkar olur” demişti.