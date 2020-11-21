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AKP’li eski başkan evini icradan satın alan kişiyi vurdu

Balıkesir’in Kızıksa beldesinin son Belediye Başkanı Yüksel Zeki icradan satılan evini alan Y.N.'yi tüfekle ayağında vurdu

Güncellenme: 16:36, 21/11/2020
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AKP’li eski başkan evini icradan satın alan kişiyi vurdu

Balıkesir'in büyükşehir olmasının ardından belediye statüsünü kaybeden Kızıksa’nın son belediye başkanı Yüsel Zeki iddialara göre icradan satışa çıkarılan evini satın alan Y. N.’yi av tüfeğiyle vurdu.

Sağ bacağından vurulan Y. N.’nin Bandırma Devlet Hastanesine sevk edildiği, hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklanırken, Yüksel Zeki’nin ise Jandarma tarafından gözaltına alındığı açıklandı.

SON BELEDİYE BAŞKANI

2009 Yerel Seçimleri’nde Demokrat Parti’den Kızıksa Belede Belediyesi başkan adayı olan Yüksel Zeki seçimleri kazanmış daha sonra partisinden istifa ederek AKP’ye geçmişti.

Zeki, Balıkesir’in büyükşehir olmasının ardından belde özelliğini kaybeden ve belediye başkanlığı kapatılan Kızıksa’nın son belediye başkanı olmuştu. (İHA)

AKP Balıkesir istifa
Yayınlanma Tarihi:16:35,
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