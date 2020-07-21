AKP’li eski başkanın pide borcunun yüzde 70’ini CHP’li başkan ödedi

CHP'li Eskişehir Seyitgazi ilçe Belediye Başkanı Uğur Tepe, düzenlediği basın toplantısı ile yaklaşık 16 aylık çalışma dönemini değerlendirdi.

AKP'li başkandan belediyeyi 22 milyon 336 bin liralık borçla devir aldığını ifade eden başkan Tepe, borcun yaklaşık yüzde 70'ini ödediklerini söyledi.

PİDE BORCU İLE GÜNDEM OLMUŞTU

Seyitgazi ilçe Belediye Başkanı Uğur Tepe, 31 Mart 2019 seçimleri ile başkanlığa seçilmesinin ardından belediyeyi devir aldığı AKP'li eski başkan Hasan Kalın'dan kalan belediyenin borcunu sosyal medya hesabından açıklamıştı.

AKP'li eski başkandan kalan 22 milyon 336 bin liralık borcun içinde 21 bin 900 liralık çiçek alımı ile 13 bin 235 liralık pide borcu olması dikkat çekmiş ve Türkiye'de gündem olmuştu.

Başkan Tepe ayrıca AKP'li eski başkan Kalın'ın 2014-2015 yılları arasında belediyeye ait 1 milyon metrekarenin üzerinde toprağı sattığını ve bundan 2,5 milyon TL gelir elde ettiğini de açıklamıştı.

KAYNAKLARI DOĞRU YÖNETME ÇABASI İÇİNDE OLDUM

Başkan Tepe düzenlediği basın toplantısı ile göreve geldiği günden itibaren yaptığı ve yapacakları çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Tepe, şu ifadeleri kullandı;

*Seçildiğim günden itibaren belediyemizin kaynaklarını doğru yönetme çabası içerisinde oldum. Hemşehrilerimizin de beklentisi bu yöndeydi. Bu kaynaklar insan kaynakları ve mali kaynaklardır.

*Bu iki kaynakta sağlayacağımız başarı, bütün çalışmalarımıza yön vereceğinden; çok önemli olduğunun bilincindeyiz. Biz işe, mali kaynakları disiplin altına alarak başladık.

*Kamu-özel sektör borçlarımızı doğru bir planlama ile büyük ölçüde ödedik. Yaklaşık 22 milyon TL ile devraldığımız borcun 1,5 yılda, 6 milyon 671 bin TL kredi borcu, 2 milyon 397 bin TL vergi ve sigorta prim borcu, 4 milyon 837 bin TL piyasaya olan borç olmak üzere toplam 13 milyon 906 bin 611TL'sini yaklaşık olarak yüzde 70'ini ödedik.

“13 BİN 500 NÜFUSA MASKE VE DEZENFEKTAN DAĞITTIK”

Başkan Tepe, atıl durumda olan belediye araç-gereç ve ekipmanlarını tekrar belediyeye kazandırarak halkın hizmetine soktuklarını söyledi. Dünyanın ve ülkenin zor günler geçirdiği pandemi sürecinde de vatandaşın yanında olduklarını ifade eden başkan Tepe yaptıkları çalışmalar hakkında şunları söyledi:

* 51 mahallemizde 5 bin haneye, 15 bin 300 nüfusa tek tek ulaşarak maske ve dezenfektan ulaştırdık. Bunu başaran da Türkiye'de tek ilçe belediyesiyiz.

* Yine bu süreçte camilerimizin, türbelerimizin, okullarımızın, esnaflarımızın ve kamu binalarımızın temizliği, bakımı ve dezenfeksiyon işlemlerini sağladık. 18 adet imam evini tadilat ettik.

* Marangoz atölyemizde kamelya, bank, oturma grubu, köpek kulübesi yapımı devam etmektedir.

* Belediyemize ait petrol istasyonunda 33 yıl aradan sonra yenileme çalışmaları başladı ve çalışmaların tamamlanması ile birlikte modern bir görünüme kavuşacak.

* Seyitgazi-Cevizli-Bardakçı-Hankaraağaç-Gökçekuyu arasındaki 30 kilometrelik yol, Yazıdere-Yenikent-Aksaklı arasında 10 km'lik yol tamamlandı. 8 kilometrelik Ayvalı yolu yol genişletme çalışmalarının ardından beton yol yapımı başlayacak. Örencik- Yazılıkaya arasındaki 27 kilometrelik yolun beton yol olarak yapımı programa alındı.

* Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Karaören mahallemizde 13 bin metrekarelik kilit parke döşeme işi tamamlandı.

* Tüm mahallelerimizde çok sayıda ailemize ayni yardımlarda bulunduk.