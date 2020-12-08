AKP’li eski vekil Çin aşısının faturasını açıkladı: Bu işin bedeli 4 katrilyon

AKP eski Milletvekili, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Enfeksiyon ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın Türkiye'nin merak ettiği sorunun cevabını verdi.

Bir televizyon kanalında konuşan Prof. Dr. Aydın, Türkiye'nin Çin'den aldığı aşı için, “4 katrilyon civarında bir bedeli var bu işin” ifadesini kullandı. İki ülke arasında imzalanan sözleşmenin detaylarına da değinen Aydın, Sadece Türkiye için sözleşmeye ek bir madde konulduğunu kaydederek, “Bu parayı taahhüt ettiğinde, sözleşmede tek Türkiye'de olan bir cümle vardır o da şudur; Eğer Faz3 çalışmaları açıklandığında bize taahhüt ettiğiniz başarı oranını görmezsek biz bu aşıyı almayız, size de parayı vermeyiz. Paramızı da geri alırız. Bu anlaşmanın altında özel bir maddedir” şeklinde konuştu.

BİR DOZ 10 DOLAR MI?

Prof. Dr. Aydın'ın dile getirdiği “4 katrilyon”un 4 milyar lira olduğu düşünüldüğünde 50 milyon sipariş edildiği açıklanan aşının bir dozunun 80 liraya yani yaklaşık 10 dolara geldiği ortaya çıkıyor. Aynı aşıyı Brezilya'nın 10, Endonezya'nın 13.5 dolara aldığı açıklanmıştı.

“EŞİM, OĞLUM, KIZIM, DAMADIM AŞI OLDUK”

Prof. Dr. Kemalettin Aydın açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı:

* Ben sağlık çalışanı kolunda gönüllü oldum. Geçen hafta da sağlık çalışanı dışındaki gönüllüler açıldı. 12 bin kişi… Orda da eşim, kızım, oğlum, damadım da gönüllü oldu. ilk aşılarını yaptırdılar. Bunu toplumu bilgilendirmek adına vereyim.

* Peki bizim sürecimiz nasıl oluyor… Topluma yapılan çalışmada nasıl oluyor. Bu iş tamamen kapalı.. Üzerinde kodlar olan aşılar geliyor. Ama bu kodlar bir merkezde biliniyor. Hangisinde aşı var, hangisinde aşı özelliği göstermeyen sıvı va bilinmiyor. Türkiye'de 1300'ün üzerinde yapılan var.

* Bunların içinde 40 kişi Covid hastası olunca o zaman çalışma kırılıyor. İşte etkinlik de o zaman çıkıyor. Faz3'ün ara sonuçları böyle bildirilecek.

“ANLAŞMANIN ALTINDA ÖZEL BİR MADDE”

* Türkiye'de de tartışılıyor ya, Faz3'ü var, yok diyerek…. Faz3'ün, Türkiye'de bu ayın 25'inde bu aşıyı yaptırabilme imkanına kavuşacak. Çünkü lojistik, dağıtım Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nda aşının sağlıklı transferi olduğu, stabilitesi gibi incelemeleri var 13 gün.. O arada da faz3 çıkacak.

* Türkiye'de uygulanana kadar biz Faz3'ü görmüş olacağız. Açıklanacak. Türkiye zaten bu kadar parayı… 4 katrilyon civarında bir bedeli var bu işin… Bu parayı taahhüt ettiğinde, sözleşmede tek Türkiye'de olan bir cümle vardır o da şudur… Eğer Faz3 çalışmaları açıklandığında sizin bize taahhüt ettiğiniz başarı oranını görmezsek biz bu aşıyı almayız, size de parayı vermeyiz. Paramızı da geri alırız. Bu anlaşmanın altında özel bir maddedir.

* Peki başarı nasıl görülecek. Şimdi 40 kişi Covid oldu… Bunlar açılacak bakılacak… Kodlarına bakılacak.. Hangisi su, hangisine aşı verildi. Diyelim bu 40 kişiden birine aşı verildiği halde Covid oldu. 39 tanesine de su verildiği halde Covid oldu. 40'ta 1 ne demek yüzde 2.5 demektir. Yani aşının başarısı yüzde 97.5'tir.

* Diyelim 40 kişinin 10'u aşı yapıldığı halde Covid oldu. O zaman aşının başarısı yüzde 75 olur. Bu çalışma Türkiye Cumhuriyeti'ndeki vatandaşlara aşı yapılmadan önce bu toplumla sağlık otoritesiyle paylaşılacak ona göre aşı devam edecek.

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