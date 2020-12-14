AKP’li gençler, sokağa çıkma yasağını ‘çorba dağıtarak’ hiçe saydı

Corona virüsü salgını nedeniyle cuma günü akşam 21.00’da başlayıp bu sabah 05.00’te biten sokağa çıkma yasaklarına uymayanlara 3 bin 186 lira pazara cezası uygulanıyor.

AKP’YE YASAK YOK

Yasaklara uymayan vatandaşlara para cezası kesilirken, AKP Gençlik Kolları Başkanı Kadir Ali Çelik ve İl Başkan Yarımcısı Hüseyin Topçu sokağa çıkma yasağında görevli temizlik görevlileri, polisler ve taksici esnafına ziyaret ederek çorba ikram etti. AK Genç Rize grubunun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “İl Başkan yardımcımız Hüseyin Topçu ile birlikte sokağa çıkma yasağında soğuk hava şartlarında çalışan polis, temizlik görevlisi ve taksicileri ziyaret edip çorba ikramında bulunduk. Allah hepsinin yardımcısı olsun” denildi.

Birçok vatandaş ise “AKP’lilere yasak yok mu? Neden onlara ceza yazılmıyor?” diyerek tepki gösterdi.