AKP’li İhsan Arslan disipline verildi

AKP, “15 Temmuz kimyamızı bozdu, can havliyle FETÖ'nün yargıdaki taktiklerini kullandık” diyen Diyarbakır eski milletvekili M. İhsan Arslan'ı disipline sevk etti. Arslan, halen AKP Ankara Milletvekili olan Ali İhsan Arslan'ın da babası.

AKP bir günde iki vekilin babası hakkında verilen şok kararları yaşadı. İstanbul Milletvekili Mücahit Arınç'ın babası Bülent Arınç YİK üyeliğinden istifa ederken, Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan'ın babası M.İhsan Arslan ise disiplin kuruluna sevk etti.

“YILANA SARILIP, İŞ BİRLİĞİ YAPTIK”

Disipline verilen Arslan, geçtiğimiz hafta BBC’ye verdiği demeçte ”15 Temmuz kimyamızı bozdu bizim. İlk aşamada askeri vesayet vardı, adım atamıyorduk. Ne zaman ki askeri vesayeti ortadan kaldırdık, orada yılana sarıldık. İş birliği yaptık. Onların yargıyı kullanırken kullandığı bütün taktikleri, araçları, biz kullanmaya başladık, can havliyle” demiş ve FETÖ taktikleri kullandıklarını açıklamıştı.

Arslan 2001'den beri Erdoğan'a en yakın isimlerden biriydi ve 2015'te AKP’den milletvekili seçilmişti. Arslan hakkında kınama, uyarı, geçici ihraç ya da kesin ihraç kararlarından biri verilebilecek.