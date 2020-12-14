AKP’li iki milletvekilinin testi pozitif çıktı

AKP Aydın milletvekilleri Rıza Posacı ile Metin Yavuz Covit-19 virüsü kaptı. Testleri pozitif çıkan Posacı Ankara'da hastanede tedaviye, Yavuz ise Aydın'da evinde karantinaya alındı. Ankara'da yaptırdığı testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyuran Posacı, “Kıymetli hemşehrilerim bugün öğlen saatlerinde yaptırmış olduğum Covid-19 testim an itibariyle pozitif çıkmıştır. Tedavim şu an için tedbir amaçlı Ankara Şehir Hastanemizde devam edecektir” dedi.

YAVUZ EVİNDE KARANTİNADA

Aydın Milletvekili ve MKYK üyesi Metin Yavuz'da sosyal medyada yaptığı paylaşımda “Değerli arkadaşlarım; tedbir amacı ile yaptırmış olduğum Covid-19 test sonucum maalesef pozitif çıkmıştır. Hamdolsun sağlık durumum iyi. Doktorlarımızın tavsiyesiyle tedavi sürecimizi inşallah evimizde atlatacağız. Lütfen maske, mesafe, hijyen kurallarına dikkat edin” ifadelerini kullandı.