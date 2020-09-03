AKP’li ilçe başkanı ve ailesi corona oldu

AKP Korkuteli İlçe Başkanı Kemal Sancaktar, geçen hafta eşi Bedia Sultan Sancaktar’ın rahatsızlığı üzerine hastaneye başvurduklarını eşi ve 5 yaşındaki oğlu Kerem’in corona testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.

ÜÇ KEZ TEST YAPILDI

Kendisine yapılan ilk iki testin negatif çıktığını ancak şikayetlerinin devam etmesi üzerine pazartesi günü Korkuteli Devlet Hastanesi’ne giderek 3’üncü kez test yaptırdığını anlatan Sancaktar, sonucun pozitif olduğunu açıkladı.

Kendi tedavisinin Korkuteli Devlet Hastanesi’nde, eşi ve oğlunun tedavisinin ise evde devam ettiğini belirten Sancaktar, sağlık durumlarının iyi olduğunu duyurdu.

“HASTANEDE TEDAVİ ALTINDAYIM”

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Kemal Sancaktar, şu ifadelere yer verdi;

* Ne yazık ki artık ben de pozitif bir vaka olarak, pazartesi günü itibarıyla Korkuteli Devlet Hastanesi’nde tedavi altındayım. Şimdi daha iyi anlıyorum ki bu hastalığa yakalananlar maalesef her aşamasında elinde olmayan zorlu bir süreç yaşıyor.

* Onun için ne olursa olsun uyarıları dikkate alalım, sağlığımızın kıymetini bilelim. Ben çok şükür ki iyiyim, eşim ve oğlumun da sağlık durumları gayet iyi evdeler, inşallah hep birlikte daha da iyi olacağız.

* Lütfen maske, mesafe, hijyen kurallarına maksimum seviyede uyalım, asla ihmal etmeyelim.