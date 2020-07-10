AKP’li isim, Ayasofya üzerinden Atatürk’ü hedef aldı

Danıştay'ın Ayasofya'nın müze olan statüsünü değiştirmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya'nın Diyanet'e devrini imzalamasından duyduğu mutluluğu paylaşan önceki dönem AKP İzmir Buca İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Kırdağ, Mustafa Kemal Atatürk'ü hedef aldı.

Kırdağ, Ayasoya'nın müze olması kararını alan Mustafa Kemal Atatürk'ü ima ederek, alınan kararı “Onu müze yapanlara başkaldırı” olarak nitelendirdi ve Atatürk için “Taştan adam” diye yazdı.

“EMPERYAL DEĞİL, ONU MÜZE YAPANA BAŞKALDIRI”

Ayasofya'nın statüsünün değiştirilmesini değerlendiren Kırdağ, Twitter hesabında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı ile yaptığı paylaşımda “Ayasofya'nın statüsünün değiştirip aslına rücu etmesindeki en büyük mutluluk; bu kararın, emperyal dünyaya bir başkaldırı olması değil, onu müze yapanlara bir başkaldırı olmasıdır. Güneş doğuyor, taştan adam eriyor” diye yazdı.

TEPKİLER ÜZERİNE SİLDİ

Bir ilaç firmasında çalıştığı öğrenilen Ercan Kırdağ, gelen tepkiler üzerine tweetini sildi ve hesabını korumaya aldı.

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