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AKP’li isim corona virüsünü yendi!

AKP Genel Başkan Yardımcısı Betül Sayan Kaya, partisinin Üsküdar Bahçelievler Kadın Kolları Mahalle Başkanı Yasemin Uyar’ın corona virüsü yendiğini duyurarak hastaneden taburcu edildiği görüntüleri paylaştı.

21:09 -
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AKP Genel Başkan Yardımcısı Betül Sayan Kaya, Üsküdar Bahçelievler Kadın Kolları Mahalle Başkanı Yasemin Uyar'ın coronayı yendiğini duyurdu.

Yasemin Uyar'ın hastaneden taburcu ediliş görüntülerini paylaşan Kaya, “Üsküdar Bahçelievler Kadın Kolları Mahalle Başkanımız Yasemin Uyar, corona virüsü yendi ve taburcu oldu. Başkanımıza geçmiş olsun diyor, kahraman sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Rabbim, bütün hastalarımıza şifa versin. Birlikte başaracağız” dedi.

Sağlık çalışanlarına teşekkür eden Uyar, alkışlar eşliğinde hastaneden uğurlandı.

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