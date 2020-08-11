AKP’li kadınlardan Abdurrahman Dilipak hakkında 81 ilde suç duyurusu

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak’a, İstanbul Sözleşmesi’ni konu aldığı “AKP’nin papatyaları” başlıklı yazısında kullandığı ifadelerden dolayı tepkiler büyüyor.

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlıkları, Yeni Akit Gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak’ın kadınlara yönelik hakaret içeren köşe yazısı nedeniyle, 81 ilde suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusuna ilişkin İstanbul’da da basın açıklaması yapıldı. AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Av. Dr. Rabia İlhan yaptığı basın açıklamasına AK Parti İstanbul milletvekilleri Mihrimah Belma Satır ve Emine Sare Aydın da katıldı.

Bir basın açıklaması yapan AKP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Av. Dr. Rabia İlhan, şunları söyledi:

HİÇBİR ZAMAN PAPATYA OLMADIK

* AK kadın hareketi asla bir feminist bir hareket değildir. AK kadınlar hiçbir zaman papatya da olmamıştır. AK kadınlar dürüst, ahlaklı ve vatansever insanlardan oluşmaktadır. Hiç kimse ağzımıza dahi alamadığımız o ahlaksız küfürler ile kadınlarımızın namusuna dil uzatamaz.

DAR ZİHNİYETLİ GAZETECİ KARŞISINDA SUSMADIK

* Partimizin içinde bir fitne ve bölünme vesilesi olacağı ümidiyle, sözde bizimle birlikte siyasi hareketin içindeymiş gibi görünen ama aslında kirlenmiş ve dar zihniyetli gazeteci ve sosyal medya fenomenleri karşısında asla susmadık, susmayız.

* İllerimizde partimize ve davamıza gönül veren kadınlarımızın ve ailelerinin tepkilerine rağmen, şu ana kadar herhangi bir pişmanlık, mahcubiyet ve rücu etme çabasının olmadığını görmüş bulunmaktayız. Aksine inançlarımızın ve değerlerimizin istismarı üzerinden yanıltıcı yazı ve paylaşımlara devam edilmiştir.

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