AKP’li meclis üyesi ‘ayak oyunları’ nedeniyle istifa etti

Kepez ilçe Belediyesi’nin AKP’li meclis üyesi kendisine karşı “Ayak oyunları ve itibarsızlaştırma operasyonları” yapıldığı iddiasıyla partisinden istifa etti.

Oya, sosyal medya hesabından zehir zemberek bir açıklama yaparak istifa gerekçesini belirtti.

“BAĞIMSIZ OLARAK DEVAM EDECEĞİM”

Halil Oya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

*Bilindiği üzere kuruluşundan bu yana görev aldığım partimden, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerinde Kepez Belediyesi Meclis üyesi oldum.

*Meclis üyesi olduktan sonrası şahsıma karşı yapılan, ayak oyunları ve itibarsızlaştırma operasyonları sebebiyle bugün itibari ile Adalet ve Kalkınma Partisi’nden istifa ederek bundan sonraki Kepez Belediyesi Meclis üyeliğine bağımsız olarak devam edeceğim.

*Ayrıca seçim döneminde beni desteği ile onurlandıran, yanımda olan Varsak, Kepez halkına teşekkürü bir borç bilirim. Her zaman yanlarında olduğumu belirtmek isterim. Tartışmayı da manasız ve boş buluyor, takdiri sizlere bırakıyorum. Kamuoyuna saygılarımla.