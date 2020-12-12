AKP’li meclis üyesi: Lan kim aç onu gönderin bana

İYİ Parti Avcılar İlçe Başkanı Serkan Yalım’ın sosyal medya hesabından paylaştığı Avcılar Belediye Meclisi'nin AKP'li Meclis Üyesi Süleyman Çelik'in “açlık” konuşması tepki çekti.

Yalım, Çelik'in Avcılar Belediye Meclisi'nde yaptığı konuşmayı “AKP Avcılar Meclis üyesi S.Çelik ‘Ülkemizde kimsenin aç olmadığını, aç olan varsa ihtiyaçlarını karşılayacağını' iddia etti. Bu empatiden uzak söze karşılık tavsiyem, sokağa çık vatandaşı dinle, ya gelecek müracaatları karşıla ya da özür dile. Gerçekten tok açın halinden anlamıyor” sözleri ile paylaşarak eleştirdi.

Tepki çeken konuşmada AKP'li Çelik, hükümetin ekonomi politikalarını savunarak yöneltilen eleştirilere “Şu anda dünyada en büyük yardım eden ülke Türkiye. Tankımızı yapıyoruz, uçak savarımızı yapıyoruz, uçak gemimizi, uçağımızı, SİHA'larımızı yapıyoruz” karşılığını verdi. Meclis salonundan yükselen “insanlar aç” yorumlarına da Çelik “Ne oluyor size kardeşim ya… 4 tane maske diyorsunuz. Lan biz şu anda 120 devlete şu hastalık dolayısıyla yardım yaptık ya.. Kim aç? Arkadaşlar bana aç insanı gönderin. Ben onun bütün ihtiyacını göreceğim” dedi.