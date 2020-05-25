AKP’li meclis üyesinden tepki çeken Zeynep Şenpınar cinayeti yorumu: Özgürlük düşkünü bir kadın…

AKP'nin İBB ve Esenyurt Belediye Meclis Üyesi Hamdullah Arvas, Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.

Zeynep Şenpınar’ın öldürülme sebebinin kişisel yaşantısı olduğunu iddia eden Arvas, “Dikkat edin son yıllarda soysal medyada özellikle Zeynep Şenpınar benzeri kadın ölümleri gündeme getiriliyor. Hikaye aynı; özgürlük düşkünü bir kadın ve gayrimeşru yaşantısı içinde geçen bir ölüm hikayesi. Sizce bu tesadüf mü, yoksa maksatlı yapılan bir algı yönetimi mi? Edep yahu” ifadelerini kullandı.

“BİR KADIN KATİLİNDEN FARKI YOKTUR”

Arvas’ın ifadelerine feminist Avukat Feyza Altun da Twitter hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Altun, “Bu insanlar yönetimde söz alıyorlar. Belediye başkan yardımcılığı döneminde belediyeden yardım isteyen kim bilir kaç kadını ‘gayrimeşru’ diye yaftalayıp sırtını döndü. Özgürlük düşkünü gayrimeşru diyerek bir cinayeti meşrulaştıran kafanın bir kadın katilinden farkı yoktur gözümde” ifadelerini kullandı.

TWİTTER’DA PEDOFİLİYİ SAVUNAN PAYLAŞIMI RETWEETLEMİŞTİ

Avras, Twitter hesabından, “15 yaşındaki çocukların evlenip çocuk sahibi olabileceği” sözleri de retweetleyerek pedofili savunmasına destek olmuştu.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİNE DE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Öte yandan Avras, kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi için imzalanan İstanbul Sözleşmesine de tepki göstermiş, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, “Evet konu meşhur İstanbul sözleşmesi kadına özgürlük adı altında bizi biz yapan bütün değerlerimize savaş açan, Muhafazakar ve Gelenekçi Aile yapımızın bozulmasına neden olan, toplumun maneviyatına zarar veren bu sözleşmenin ve ilgili uygulamalarının çok geç olmadan iptali gerekir” ifadelerini kullanmıştı.

NE OLMUŞTU?

Muğla’da yaşayan Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünden geçen yıl mezun olan Zeynep Şenpınar, milli boksör Selim Ahmet Kemaloğlu tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü.

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