AKP’li Mehmet Metiner’den CNNTürk’te büyük gaf!

AKP eski Milletvekili Mehmet Metiner, CNNTürk’te yayınlanan Tarafsız Bölge programına konuk oldu. Kadınlara ve siyasilerin eşlerine yönelik sosyal medyada yer alan çirkin paylaşımların konuşulduğu programda AKP’li Metiner büyük bir gafta bulundu.

Açıklamasında “Başak Demirtaş’a da yapılan hakarete bakanlarımız da yöneticilerimiz de bizler de sert bir biçimde tepki verdik. Hakaretin kimden geldiğine bakılmaz. Ama sayın Erdoğan’a da hakaretler ediliyor” diyen Metiner, atılan bir tweeti okurken büyük bir gafa imza attı.

“BAŞKA TÜRLÜ ANLAŞILMIYOR”

Metiner’in “Erdoğan’ın g… kılı olmaya meraklı…” ifadelerinin ardından hemen uyarı geldi. Bunun üzerine Metiner, “Ama başka türlü anlaşılmıyor” dedi.