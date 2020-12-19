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AKP’li milletvekilleri sosyal mesafeyi unuttu

TBMM'de yaklaşık 2 aydır süren bütçe maratonu sona erdi. 2021 yılı bütçesi AKP ve MHP'den 316 milletvekilinin oyu ile kabul edildi. Oylama sonrasında vekiller sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak fotoğraf çektirdiler...

Güncellenme: 07:49, 19/12/2020
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AKP’li milletvekilleri sosyal mesafeyi unuttu

TBMM’de Plan ve Bütçe Komisyonu, ardından da Genel Kurul’da yaklaşık 2 aydır devam eden bütçe maratonunda, kapanış konuşmalarının ardından oylamaya geçildi.

‘2021 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi’ için 509 milletvekili oy kullandı. 316 milletvekili ‘kabul’, 193 milletvekili ‘ret’ oyu verdi.

FOTO: DHA

Ayrıca, ‘2019 Kesin Hesap Kanun Teklifi’nin oylaması yapıldı. Oylamada 508 milletvekili oy kullandı. 312 milletvekili ‘kabul’, 196 milletvekili ‘ret’ oyu verdi. Böylelikle 2021 yılı bütçesi kabul edilmiş oldu.

FOTO: DHA

SOSYAL MESAFEYİ UNUTTULAR

Oylama sonucunda kabul edilen teklifler sonrası vekiller, hatıra fotoğrafı çektirmek için bir araya toplandı.

Sosyal mesafe kurallarını hiçe sayan vekiller fotoğraf çektirip, tokalaştılar… O anlar Meclis’teki kameralara yansıdı.

AKP Meclis MHP TBMM
Yayınlanma Tarihi:07:41,