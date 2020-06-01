AKP’li Samsun Büyükşehir Belediyesi’nde sosyal mesafe hiçe sayıldı!

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin AKP’li Başkanı Mustafa Demir, Fen İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı şube müdürleri ve şeflerle geçen hafta bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda yıl sonuna kadar bin 100 kilometre yol yapılacağı açıklandı. Ancak bu açıklamadan çok Başkan Demir’in sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar dikkat çekti.

Başkan Mustafa Demir’in sosyal medyasında yayınladığı fotoğraflarda, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın corona virüsüyle mücadele kapsamındaki uyarılarına uyulmadığı görüldü.

Toplantı esnasında sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı. Bir ya da iki koltuk boşluk bırakılarak oturulması gerekirken, toplantı salonu boş koltuk kalmayacak şekilde doldu.

Başkan Demir ve bazı şube müdürlerinin maske takmamaları dikkat çekti.