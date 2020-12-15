AKP’li Tin: Midesine kuru ekmek giriyorsa aç değil demektir

TBMM kürsüsünde konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile AKP Denizli Milletvekili Şahin Tin arasında Meclis tutanağına da yansıyan ilginç bir diyalog yaşandı.

“MİLLET AÇ DEYİNCE HOPLAMAYIN”

Altay, AKP sıralarına seslenerek, “'Millet aç' deyince hoplamayın. Arkadaşlar millet aç, perişan. Evet herkesin midesine bir şey giriyor; kuru ekmek giriyor” şeklinde konuştu.

“O ZAMAN AÇ DEĞİL DEMEK…”

Bu sırada AKP sıralarında oturan Tin, “O zaman aç değil demek” sözleriyle Altay'a yanıt verdi.

“MİLLETTEN ÖZÜR DİLEYECEKSİNİZ”

Altay ise, bu konuşmanın tutanağını alacağını belirterek, “Milletten özür dileyeceksin. Milletin midesine kuru ekmek giriyor sadece diyorum, beyefendi, ‘o zaman aç değiller' diyor. Ben bunu milletin takdirine bırakıyorum” ifadelerini kullandı.

“AKP MİLLETLE BÖYLE DALGA GEÇTİ”

O anların ve tutanağın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ise, “AKP, milletle işte böyle dalga geçti” dedi.