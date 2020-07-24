AKP’li Ünal’ın Ayasofya paylaşımına tepki yağdı: Nadira’ya ne oldu?

Nadira Kadirova, 25 Eylül 2019 tarihinde AKP Milletvekili Şirin Ünal’ın evinde, Ünal’ın silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetmişti.

Yapılan açıklamalarda genç kadının intihar ettiği ileri sürülse de, kamuoyunda Nadira Kadirova’nın ölümünün şüpheli olduğu iddiaları gündemden düşmedi.

PAYLAŞIMIN ALTINA ÇOK SAYIDA TEPKİ GELDİ

Bugün ise AKP’li Ünal, Ayasofya’da ilk cuma namazı öncesi içeride çekilen fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. Ünal'ın paylaşımı çok sayıda kullanıcının tepkisine neden oldu.

Ünal, Ayasofya'da ilk Cuma namazı öncesi çekilen fotoğrafını, “Ayasofya Camisindeyiz. Nasip eden Allahımıza şükürler olsun. Emeği geçen herkesten başta REİS'imiz olmak üzere Allah razı olsun” notu ile paylaştı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı ise şüpheli bir şekilde ölen 23 yaşındaki Nadira Kadirova'yı hatırlatarak ‘Nadira'ya ne oldu?' sorusunu sorarak tepki gösterdi.

NE OLMUŞTU?

Nadira Kadirova, 25 Eylül 2019 tarihinde AKP İstanbul Milletvekili Şirin Ünal’ın evinde şüpheli şekilde yaşamını yitirmişti. Kadirova’nın, yaşamını yitirmeden önce, ‘Konuşursam yer yerinden oynar, bu evi de kendimi de yakarım' dediği belirtilmiş konu Meclis gündemine dahi taşınmıştı. Buna karşın, emniyet şüpheli ölümün ‘intihar' olduğu konusunda vurgu yapması tepki çekmişti.