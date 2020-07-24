AKP’li Usta: Devlet olarak ne önlem alırsak alalım bir önemi kalmayacak

AKP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Konya’da son günlerde artan corona virüsü vakaları hakkında sosyal medya hesabında açıklamalarda bulundu.

Konya’nın son 3 günde vaka sayılarının en çok artan şehirler arasında yer aldığını aktaran Usta, şunları söyledi:

* Devlet olarak her türlü tedbiri almış ve tüm sağlık birimlerimiz ile her duruma hazırlıklıyız.

* Ancak sizlerden de aynı hassasiyeti bekliyor ve uyarılara tam riayet etmenizi rica ediyorum.

* Yapmanız gereken şey çok basit, maske takıp, ellerinizi sürekli temiz tutup, sevdiklerinizle mesafelerinizi açmanız.

* Sizlerden bizlere kendi sağlığınız ve sevdiklerinizin can sağlığı için yardımcı olmanızı rica ediyorum.

* Aksi takdirde devlet olarak ne kadar önlem alırsak alalım bunların bir önemi olmayacak.

“7 GÜN SONRA KENDİNİ GÖSTERECEK”

Öte yandan AKP’li Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da ilde artan vaka sayılarına ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

* Değerli arkadaşlar hâlâ ilk 5 içindeyiz ama bu önlemlerimiz 7 gün sonra kendini gösterecek. ‪

* Mesafe, Maske ve el hijyeni bu yolda en önemli silahımız. İnanıyorum, başaracağız.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Son 3 gün vaka sayısı en çok artan iller: Ankara, Konya, Şanlıurfa, Batman, Adana, Kayseri, Erzurum ifadelerini kullanmıştı.