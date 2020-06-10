AKP’li Usta: Konya’da artan vakalar bizi endişeye sevk ediyor

AKP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Konya'da son günlerde artan corona virüsü vakaları hakkında yazılı bir açıklama yaptı.

Konyalı vatandaşları daha dikkatli olmaları konusunda uyaran Usta, maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyulmasının önemine vurgu yaptı.

“ARTAN VAKALAR ENDİŞEYE SEVK EDİYOR”

Konya'da son günlerde corona virüsü vakalarının arttığına dikkat çeken Usta şunları kaydetti:

* Son günlerde Konyamızda artan corona virüsü vakaları bizi endişeye sevk etmektedir. Hemşerilerimizden yeni normal sürecinde çok dikkatli olmalarını rica ediyorum.

* Salgın tamamen ortadan kalkana kadar belirlenen tedbirlere sıkı sıkıya uymak mecburiyetinde olduğumuzu ve bu sürece alışmamız gerektiğini unutmayalım.

* Başta maske-sosyal mesafe-temizlik kurallarını yeni süreçte hayatımızın merkezine koyalım” dedi.

“KURALLARA UYALIM”

Herkesin kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulunan Usta açıklamasını şöyle sürdürdü:

* Cumhurbaşkanımızın dün açıklamış olduğu yeni kararlarda bir taraftan ekonomik üretimin devam etmesini öngörürken diğer taraftan insan sağlığının her şeyin önünde olduğu ısrarla vurgulanmıştır.

* Kendimizin ve sevdiklerimizin geleceğini düşünerek Covid-19 tedbirlerine uygun adım atmamız bir zarurettir.

* Birlik ve beraberlik ruhu içerisinde, kurallara uygun şekilde çalışarak ve üreterek en kısa zamanda bu musibetten kurtulmak için Maske, Sosyal Mesafe ve Temizlik kurallarına tam uymayı her hemşehrimden rica ediyorum.

* Unutmayalım ki eskisi gibi yakın olmak için daha zamana ihtiyacımız var. En son insanımız iyileşene kadar hepimiz iyileşemeyiz.