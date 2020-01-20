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AKP’li ve MHP’li başkanlar kavga etti: 4 yaralı!

Osmaniye’nin Toprakkale ilçesine bağlı MHP'li Tüysüz Belediye Başkanı ile AKP Belde Başkanı arasında, merada hayvan otlatma tartışması yüzünden kavga çıktı. Kavgada 2 başkan ve yanlarında bulunan 2 şahıs olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.

00:33 -
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AKP’li ve MHP’li başkanlar kavga etti: 4 yaralı!

Edinilen bilgiye göre, MHP’li Tüysüz Belediye Başkanı Veli Fidan ile AKP Belde Başkanı Medet Derelioğlu arasında merada hayvan otlatma yüzünden tartışma yaşandı.

İddiaya göre, sözlü tartışma bir süre sonra büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sonrası AKP’li Belde Başkanı ve beraberindekiler Osmaniye Devlet Hastanesine darp raporu almaya gitti.

AKP Tüysüz Belde Başkanı Medet Derelioğlu – MHP’li Tüysüz Belediye Başkanı Veli Fidan (FOTO: İHA)

Ardından aynı hastaneye Tüysüz Belediye Başkanı Veli Fidan ve yanındakiler de rapor almaya gidince iki grup arasında yeniden kavga çıktı.

İhbar üzerine hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin ve çevredekilerin araya girmesiyle bitirilen kavga sonrası 2 başkanla birlikte henüz ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.

Tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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