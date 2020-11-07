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AKP’li vekil Akkal coroya yakalandı

İYİ Parti’den istifa edip AKP’ye geçen AKP Manisa Milletvekili Tamer Akkal yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Sosyal medyasından paylaşımda bulunan Akkal, 14 günlük karantina süresini evde geçireceğini ifade ederek, eşinin de testinin pozitif çıktığını belirtti.

İlker KILIÇASLAN
Güncellenme: 17:03, 07/11/2020
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AKP’li vekil Akkal coroya yakalandı

İYİ Parti'den Manisa milletvekili seçildikten sonra 2019 Şubat ayında partisinden istifa ederek AKP'ye geçen Tamer Akkal corona virüse yakalandığını açıkladı.

AKP Manisa Milletvekili Tamer Akkal, kendisinde bazı semptomların görünmesi üzerine yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıktığını sosyal medyası üzerinden yaptığı açıklama ile duyurdu.

Eşinin de Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyuran  Akkal sosyal medyasında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Bazı semptomların görülmesi nedeniyle eşim ile birlikte yaptırdığımız Covid-19 test sonucumuz pozitif çıktı. Bir süre karantinada istirahat halinde tedavi olacağız. Dualarınızı bekler; maske, mesafe, hijyen kuralına uymanızı sizlerden önemle rica ederim.''

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AKP Corona istifa İYİ Parti Manisa
Yayınlanma Tarihi:17:02,
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