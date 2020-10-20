AKP’li vekil coronaya yakalandı

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, corona virüsü testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vücut kırgınlığı şikayetiyle TBMM Hastanesi'ne başvurduğunu belirtti.

Burada yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığını ifade eden Dağ, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

*Vücut kırgınlığı şikayeti ile TBMM Hastanesi’ne başvurdum. Burada yapılan Covid-19 testim pozitif çıkmıştır. Hekimlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecimi evde geçiriyorum. Dualarınızı bekliyorum.