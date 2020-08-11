AKP’li vekil, düğünde ne maske taktı ne de sosyal mesafeye uydu

AKP Antalya Milletvekili İbrahim Aydın Manavgat'ta bir çiftin düğün törenine katıldı. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine rağmen Aydın ve düğüne katılanlar, corona virüsü tedbirleri kapsamında alınan önlemlere uymayarak ne maske taktı ne de sosyal mesafe kuralı uyguladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede, 7 Ağustos Cuma, 8 Ağustos Cumartesi ve 9 Ağustos Pazar günlerinde; düğün, nişan, kına gecesi, sünnet düğünü vb. organizasyonlarda denetimler yapılacağı belirtildi.

Bu kapsamda, tüm il ve ilçelerde gerçekleştirilecek her türlü düğün, nişan, kına gecesi, sünnet düğünü gibi etkinliklerin tamamının (düğün salonu, kır düğünü, köy/sokak düğünü vb.), Sağlık Bakanlığı Salgın Çalışma ve Yönetim Rehberi ile daha önce valiliklere gönderilen genelgelerle alınan corana virüsü tedbirlerine bakılacağı ifade edildi.

GENELGEYİ HİÇE SAYDI

Genelge'de düğün yapılacak mekânlara maske takılarak girilmesi, işletme sahiplerince girişlerde yeterli miktarda maske bulundurma zorunluluğu, maskesiz misafirlere girişte maske dağıtılması gerektiği, ayrıca maskelerin düğün sürecinde de takılması (gelin, damat, nikâh memuru ve şahitler dâhil olmak üzere) sağlanması gerekirken, AKP'li vekil İbrahim Aydın, İçişleri Bakanlığı'nın corona virüsü Genelgesi'ni hiçe saydı.

Toplu fotoğraf çekimlerinin de yasak olduğu düğünlerde yine Aydın, meskesiz, sosyal mesafesiz toplu fotoğraf çekiminde de poz verdi.