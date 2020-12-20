AKP’li vekil Sermin Balık coronaya yakalandı

AKP Elazığ Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi Sermin Balık’ın corona virüsü testi pozitif çıktı. AKP’li Balık, evinde devam izole olduğunu kaydetti.

“SAĞLIK DURUMUM İYİ”

Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten AKP Elazığ Milletvekili Sermin Balık,”Yaptırmış olduğum Covid-19 testim pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumum şu an iyi olmakla birlikte, doktorlarımızın tavsiyesi üzerine izolasyon ve tedavi sürecim evde devam etmektedir. Dualarınızı istirham eder, tüm hastalarımıza Allah’tan şifalar dilerim” ifadelerini kullandı.