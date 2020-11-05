AKP’li vekil ve başkan coronaya yakalandı

AKP Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kendisine uygulanan Covid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığını bildirdi.

Belirli bir süreyi izole olarak geçireceğini belirten Çakır, “Vücut kırgınlığı sebebiyle bugün yaptırdığımız Covid-19 testimin sonucu pozitif çıktı. Sağlık durumum şu an hamdolsun iyidir. Bir süre karantinada gözlem altında olacağım. Dua eder, dua beklerim.” İfadelerine yer verdi.

AKP’Lİ BAŞKAN DA CORONAYA YAKALANDI

Öte yandan Yalova Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer de coronaya yakalandığını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yaparak durumunun iyi olduğunu, karantina sürecinin başladığını dile getirerek, dua eden herkese teşekkür etti.

Başkan Soyer, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

*Bir iki haftadır Çınarcık´ta artan Covid19 vakalarından sonra yakın çevremde dostlarımın da Covid19 testleri pozitif çıktıktan sonra ben de test yaptırdım. Az önce test sonucumun pozitif olduğu bilgisi üzerine kendimi evde izole ediyorum.

*Allah´ın izniyle en kısa sürede sağlığıma kavuşarak, sizlerle birlikte olmayı ümit ediyorum. Güzel ilçemiz Çınarcık´ı Covid19´tan korumak için ben ve belediye personellerimin amansız bir çalışma yürütmesine rağmen testimin pozitif çıkması beni ve çalışma arkadaşlarımı engellemeyecektir.

*Biz zoru severiz ve mücadelemize de devam edeceğiz. Çünkü Çınarcık ve Çınarcık´ta nefes alan herkes bizim için değerlidir. Unutmayın Maske+Mesafe+Temizlik kurallarına uyalım. Siz değerli Çınarcık halkıma sağlıklı günler diler; beni arayan, soran, dua eden herkese buradan teşekkür ederim.