AKP’li vekil ve kaymakama tepki gösteren Çavuşcugöl halkı CHP’li heyeti Türk bayraklarıyla karşıladı

CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, CHP Konya Milletvekili Abdullatif Şener ve CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş Ilgın İlçesi Çavuşcugöl Mahallesi'nde haber verilmeden arazilerine kamulaştırma kararı çıkarılan bölge halkıyla bir araya geldi.

CHP'Lİ HEYET TÜRK BAYRAKLARIYLA KARŞILANDI

Geçtiğimiz günlerde AKP Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir ve Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu'nu sert tavırlarından dolayı protesto eden bölge halkı CHP'li heyeti köy meydanında Türk Bayraklarıyla karşıladı.

“BÖLGE HALKININ DİRENİŞİNİ TAKİP EDİYORUZ”

CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca Köy meydanında bölge halkı ile yaptıkları toplantının ardından Sözcü'ye açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatları doğrultusunda bölge halkının haklı mücadelesine destek vermek için Çavuşcugöl'e geldiklerini belirten Karaca,“Çavuşcugöl halkının bu direnişi uzun zamandır takip ediyoruz. Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'nun görevlendirmesiyle vatandaşlarımızın sorunlarını, beklentilerini ve onlara nasıl destek olabileceğimizi görüşmek için geldik. Keşke vatandaşlarımızın sıkıntılarına tercüman olmak için diğer yetkililerde buraya gelseydi” dedi.

“BÖLGE HALKI SEVGİ GÖSTERİLERİYLE KARŞILADI”

Bölge halkının haklı mücadelesine destek verdikleri için sevinç gösterileriyle karşılandıklarını aktaran Karaca, şunları söyledi:

* Biz vatandaşlarımızın bu haklı mücadelesinde ‘onlara nasıl destek verebiliriz?' diye geldiğimiz için bölge halkı bizi sevgi gösterileriyle karşıladı.

* Bu köyün ekmeğini yemiş ve bu köyde okumuş AKP milletvekili Hacı Ahmet Özdemir'de aynı şekilde buraya gelmiş olsaydı vatandaşlarımız tepki ile değil, kucaklayarak karşılarlardı.

* Burada vatandaşlarımız toprağına sahip çıkarak, akşam sofralarına koyacakları bir dilim ekmeğin mücadelesini veriyor. Yıllardır emek teriyle suladıkları topraklarının bir avuç kömür rantına teslim edilmelerini istemiyorlar.

“KÖYLÜLERİMİZ SAYGI GÖRMEK İSTİYOR”

Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu'nun bölge halkını azarlamasının ardından Bilecik Vali Yardımcısı olarak atanmasını da değerlendiren Karaca, “Köylülerimiz toprakların sahibi olarak saygı görmek istiyor. Dertlerine derman olacak, çözüm üretecek bir anlayışın burada olmasını istiyor. Kaymakamın Bilecik'e vali yardımcısı olarak görevlendirilmesi ödüllendirmemidir yoksa cezalandırmamadır onu zaman göstererek” ifadelerini kullandı.

ILGIN'A YENİ ATANAN KAYMAKAMA ÇAĞRI

Kadiroğlu'nun yerine kaymakam olarak atanan Aytekin Yılmaz'a da çağrıda bulunan Karaca, şunları söyledi:

* Buraya yeni atanan kaymakamdan özellikle bir ricam var. Vatandaşlarımız sesi olsun ve bu vatandaşlarımızı şirketin çıkarları için ikna etmeye kalkışmasın.

* Bu vatandaşlarımızın sesini Cumhurbaşkanına kadar ulaştırıp, bu kamulaştırma kararının bir an önce geri alınması için bu köylümüze bu vatandaşlarımıza destek olsun.

* Eğer Kaymakam vatandaşlarımızın yanında olursa Çavuşcugöl halkı onu kendi evlatları gibi bağrına basar.

“BİZ TERÖRİST DEĞİLİZ”

Direnişlerinden dolayı kimi kesimlerin kendilerine ‘terörist' damgası vurduğunu aktaran bölge halkı ise, “Bize burada yaptığımız eylemlerden dolayı ‘terörist' diyorlar. Bizler terörist değiliz. Köyümüzde onlarca şehit var. Hepimizin çocukları bu memleket için dağlarda çatıştı. Biz burada Jandarma ile de karşı karşıya gelmek istemiyoruz. Onlar bizim evlatlarımız. Biz burada kömür ocağı için topraklarımızın ellerimizden alınmasını istemiyoruz” dedi.

NE OLMUŞTU ?

Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı Çavuşcugöl Mahallesi'nde 3 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu'nun (TKİ) 165 metrekare sahada kömür üretim faaliyetlerini devam ettirebilmesi için acil kamulaştırma kararı alındı.

KAYMAKAMA ÖDÜL GİBİ CEZA

Kararın ardından kamulaştırma kararı ile ellerinden alınana topraklarında kömür madeni istemediklerini belirten bölge halkı eylem başlattı. Gelişmelerin ardından önce AKP Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir ardından da Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu eylemlerini sonlandırmaları için görüştükleri bölge halkını azarlamış, bölge halkı da AKP'li vekil ve Ilgın Kaymakamını protesto etmişti. Gelen tepkiler üzerine Ilgın Kaymakamı Kadiroğlu önce Valilik emrine ardından da Bilecik Vali Yardımcısı olarak atandı.

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