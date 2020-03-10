AKP’li vekilden CHP’li kadın başkana: Arsız, yüzsüz!

AKP Aydın Milletvekili Rıza Posacı'nın, partisinin Pazartesi günü yapılan Koçarlı ilçe kongresindeki sözleri Aydın siyasetini gerdi. CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu, İkizdere barajını sahiplenmekle suçlayan Posacı, barajı Devlet Su İşleri'nin yatırımı olduğunu söyledi.

“YALAN, DOLAN, ARSIZ, YÜZSÜZ BELEDİYE BAŞKANIMIZ VAR”

Milletvekili Posacı, ilçe kongresinde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı

* Utanmadan diyor ki ‘Ben yaptım.' Neyi sen yaptın? İkizdere Barajı’nı biz yaptık. 30 yılda sen ödüyorsun. 30 yıl vadeli parayı, kim kime verir?

* Böylesine yalan, dolan, arsız ve yüzsüz Büyükşehir Belediye Başkanımız var” diyerek Çerçioğlu'nu eleştirdi.

ÇERÇİOĞLU: ONUN ÜSLUBU İLE YANIT VERMEYECEĞİM

ABB Başkanı Özlem Çerçioğlu Sözcü'ye yaptığı açıklamada, Posacı’nın seviyesine inmeyeceğini söyledi.

Çerçioğlu, “Dünya Kadınlar gününün ertesinde yaptığı hakaret nedeniyle AKP'li vekilin seviyesine inmeyeceğim. Onun üslubu ile ona yanıt vermeyeceğim. Onu Aydın'lı kadınlara havale ediyorum” dedi.

“SİYASETİ İFTİRA HAKARET İĞRENÇLİK OLARAK GÖRÜYOR”

CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin, AKP'li vekile aynı sertlikte sözlerle yanıt verdi. Mersin, Posacı'nın sözlerini “İğrenç” olarak nitelendiren Mersin, şöyle konuştu:

* İğrenç açıklamalardaki çirkin ifadeler, kısa siyaset hayatın boyunca sırtından atamayacağın, hiçbir şeyin temizlemeyeceği rezil ifadeler olarak seni takip edecek.

* Siyaseti; iftira, hakaret, iğrençlik olarak görüyor olman, Aydın halkı tarafından sen ilk sandığı görmeden evvel, Aydın halkı ilk seni gördüğünde karşılığını bulacak.

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