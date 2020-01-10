AKP’li vekilden toplantıda sert sözler!

AKP MKYK Üyesi ve Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Söke'de mahalle muhtarlarıyla toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Söke Devecilik Kültürü, Deve Güreşlerini Sevenler Yardımlaşma Dayanışma Derneği Başkanı olan, Burunköy Muhtarı Muharrem Kaçar, yerine vekaleten Mehmet Karakaya'yı gönderdi.

Mahalledeki sıkıntılarını anlatmak için söz hakkı alan Karakaya ve diğer muhtarlar, AKP’li Yavuz'un sözleri karşısında adeta şok oldu. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Demokrasinin çekirdeği, temel taşı, milletin güzide temsilcisi ve hizmetkarları” dediği muhtarlarla ilgili partisinin MKYK Üyesi ve Aydın Milletvekili Metin Yavuz’un sert sözleri tepki çekti.

“MUHTAR NEREDE BACA MI YAPIYOR?”

Gazete Aydın’ın haberine göre, Karakaya'ya ‘Muhtar nerede, baca mı yapıyor?' diye soran Yavuz, ardından konuşması boyunca sert ifadeler kullanmaya başladı. Burunköy Muhtarı Muharrem Kaçar ile ilgili konuşan Yavuz, “Dengesiz, terbiyesiz, dangalak…” ifadelerini kullandı.