AKP’li vekil İstanbul’da kaza yaptı

Kaza saat 13.00 sıralarında TEM otoyolu Ümraniye mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. AKP Bursa Milletvekili Atilla Ödünç´ün kullandığı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle önünde seyreden Hakkı Ocak´ın kullandığı kamyonete çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Atilla Ödünç’ü Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırdı.

ARACI HURDAYA DÖNDÜ

Başından ve kolundan yaralanan Ödünç tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazaya karışan kamyonetin sürücüsü Hakkı Ocak “Seyir halinde ilerliyordum arkadan geldi çarptı. Durumu iyiydi hastaneye kaldırıldı” diye konuştu.

Milletvekili Ödünç’ün kullandığı araç, çarpmanın etkisiyile hurdaya döndü. Kaza nedeniyle otoyolda bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.Polis ekiplerinin çalışmasından sonra kazaya karışan araçlar çekici ile kaldırıldı. (DHA)