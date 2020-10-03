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AKP’li vekilin corona virüsü testi pozitif çıktı

AKP Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

10:44 -
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AKP’li vekilin corona virüsü testi pozitif çıktı

Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, corona virüsü testinin pozitif çıktığını belirtti.

Vatandaşlardan önlemlere uyulması uyarısında bulunan Gürel, şu ifadeleri kullandı:

* TBMM, 27. Dönem 4. Yasama Yılı açılış öncesinde tedbir amaçlı Bursa'da yaptırdığım Covid-19 PCR test sonucum pozitif çıkmıştır. Durumum gayet iyi, herhangi bir olumsuzluk ve şikayetim yok.

* Doktorum, süreci evde geçirmemizi uygun gördüler. Vatandaşlarımızdan maske, mesafe ve temizlik kurallarına suretle uymaları ricasında bulunuyorum. Bu virüse yakalanan tüm vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, dua ediyor, dua bekliyorum.

AKP Bursa Corona sosyal medya TBMM
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