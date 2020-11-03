AKP’li vekilin koruma polisi PKK soruşturmasında gözaltına alındı

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, terör örgütü PKK tarafından 17 Aralık 2016 tarihinde çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan otobüse düzenlenen ve 15 askerin şehit, 54 askerin de yaralandığı bombalı terör saldırısıyla ilgili kimlikleri belirlenen 3 şüpheli için geçtiğimiz hafta yakalama kararı çıkarıldı.

Diyarbakır'da oldukları belirlenen şüphelilerin adreslerine 30 Ekim 2020 günü eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yakalanan şüpheliler, sorguları için Kayseri'ye getirildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan üç isimden birinin AKP Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat’ın koruma polisi olduğu öğrenildi. Teröristlere sahte kimlik düzenleme iddiasıyla Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü koruma şubesinde gözaltına alınan polis memurunun dört gündür Kayseri’de sorgulandığı belirtildi.

Evinde sahte kimlikler bulunduğu öne sürülen koruma polisinin adının, ekim ayında MİT ve Emniyet işbirliğiyle Irak'ın kuzeyinde yakalanıp, Türkiye'ye getirilen Kayseri saldırısının faili PKK'lı terörist Ferhat Tekiner’in ifadesinde geçtiği

ileri sürüldü.

Konuyla ilgili olarak SÖZCÜ’nün ulaştığı AKP Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, “Soruşturmada gizlilik var. Devletin birimleri hukukun gereğini yapacaktır. Bunun ardından konuyla bir basın açıklaması yapacağız” dedi.