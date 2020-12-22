AKP’li vekilin özel hastanesine bedelsiz otopark

Sayıştay raporunda, AKP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin AKP Bursa Milletvekili Mustafa Esgin'in sahibi olduğu özel hastaneye bedelsiz otopark tahsis ettiği ortaya çıktı.

“AYRINTI SAYIŞTAY RAPORUNDA TAM BİR SKANDAL”

İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, “Sayıştay raporunda, Dikkaldırım Mahallesi, 6. Park Sokak'taki otoparkın, bir özel hastanenin kullanımına bedelsiz olarak verildiğini yazıyor. Söz konusu sokaktaki otoparkı, AKP Milletvekili Mustafa Esgin'e ait olan Özel Doruk Hastanesi kullanıyor ve bu olay tam bir skandal” ifadelerini kullandı.

“BURSA BÖYLE TALAN EDİLMİŞ!”

Sayıştay'ın raporunda, Osmangazi Belediye Spor Kulübü'ne de birden fazla otoparkın bedelsiz olarak tahsis edildiğinin tespit edildiğine dikkat çeken Selçuk Türkoğlu, “AKP zihniyetinin ülkemizin genelinde olduğu gibi koskoca bir kenti nasıl talan ettiğini bir kez daha görüyoruz. Üstelik bunu biz değil, devletin Sayıştay'ının raporları söylüyor.

Kurumun sitesinde yayınlanan ancak hemen ardından geri çekilerek gizlenmeye çalışılan raporda Timsah Arena olarak bilinen Büyükşehir Stadyumu'nda yaşanan usulsüzlükleri, hak edişlerin ödenmesindeki ‘al gülüm ver gülümlerin' nasıl kotarıldığını, özelleştirilen Teleferik işindeki şirketten tahsil edilmesi gereken Büyükşehir payının, ne tür bir muvazaalı işlemle üç yıl boyunca alınmadığını, 2019 yılı gelir payının ise talep bile edilmediğini bütün Türkiye öğrendi” dedi.

“BU KENT SAHİPSİZ DEĞİL!”

Aynı raporda bir başka ibretlik ayrıntının var olduğuna işaret eden Türkoğlu, “AKP'li Büyükşehir Belediyesi'nin foyalarını ortaya çıkaran raporda, Belediyenin uhdesinde olan bir otoparkın AKP Milletvekili Mustafa Esgin'in sahibi olduğu Doruk Hastanesi'ne, birden fazla otoparkın da Osmangazi Belediye Spor Kulübü'ne bedelsiz olarak bırakıldığı saptanmış. Rapor, kanuna aykırı kullanıldığının tespit edilmesine rağmen Büyükşehir'in, herhangi bir yaptırım işlemi de uygulamadığına ve açıkça suç işlendiğine vurgu yapıyor” diye konuştu.

“ÜLKEMİZİ BU ZİHNİYETTEN KURTARACAĞIZ”

İYİ Parti’li Selçuk Türkoğlu, “Sayıştay raporu, ülkemizin nasıl bir talan zihniyetiyle yönetildiğini çok net biçimde ortaya koyuyor. İYİ Parti Bursa Teşkilatları olarak milletimizi bu zihniyetin esaretinden ne pahasına olursa olsun kurtaracağız ve talancılardan da hesap soracağız” şeklinde konuştu.

SAYIŞTAY RAPORUNDA USULSÜZLÜKLERİ TEK TEK YAZDI

Sayıştay’ın ‘Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin yetki ve sorumluluğunda olan yerlerde yetkisiz kişilerin otopark hizmeti sunması’ başlıklı bulgusunda şu ifadelere yer verildi;

“Büyükşehir Belediyesi'ne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile verilmiş olan karayolları üzerindeki park işletme ve işlettirme yetkisinin ihlal edildiği görülmüştür. 2918 sayılı Kanun'un “Park ücretinin alınması, araçların çektirilmesi ve kaldırılması ile muhafazası” başlıklı 79'uncu maddesinde; karayolu üzeri park yerindeki araçlar için park ücreti, büyükşehirlerde büyükşehir belediyesi veya bu idare tarafından işletme izni verilen gerçek veya tüzel kişilerce alınacağı, bunlar dışında hiçbir gerçek veya tüzel kişinin herhangi bir şekilde park ücreti alamayacağı belirtilmiştir.

Mezkûr Kanun'da karayolu tanımı, trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlar olarak belirtilmiştir. 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la getirilen değişiklik sonrasında Büyükşehir Belediye sınırlarının il mülki idare sınırı olmasından dolayı Bursa'daki bütün cadde ve sokak üzerindeki park yerlerinin belirlenmesi ve buraların işletilmesi Büyükşehir Belediyesi’nin yetki ve sorumluluğunda olması gerekmektedir.”

“ÖZEL HASTANEYE PARK YERİ OLARAK KULLANDIRILDIĞI TESPİT EDİLDİ”

Sayıştay raporunun devamında ise şu ifadeler kullanıldı;

“2019 yılı denetimlerinde yerinde yapılan incelemeler neticesinde, Osmangazi ilçe sınırlarında Büyükşehir Belediyesi’nden yetki almadan aşağıda tabloda gösterilen yerlerin Osmangazi Belediye Spor Kulübü ve özel bir hastane tarafından park yeri olarak kullanıldığı tespit edilmiştir”

“VALE HİZMETİ TUTANAKLA TESPİT EDİLMİŞTİR”

Sayıştay, söz konusu bulgularla ilgili şu tespitleri yaptı; “BOSBEK'in Osmangazi Belediyesi ile işgaliye protokolüne dayalı olarak bu yerleri işlettiği ve bunun karşılığında parkı kullanan vatandaşlardan ücret tahsilatı yaptığı, hastanenin ise tabloda belirtilen sokağı vale hizmetinde kullandığı tutanakla tespit edilmiştir.

2012 yılında da ilgili konu Zabıta Daire Başkanlığı tarafından tutanakla tespit edilmiş bunun sonucunda da Encümen Kararı ile idari para cezası uygulanmıştır. Bu duruma son vermeye yönelik herhangi bir idari işlem tesis edilmemiştir.”

“İVEDİLİKLE İDARİ İŞLEM TESİS EDİLMELİDİR”

“İdarenin bu konuda adli merciler nezdinde gerekli başvuru ve takibat işlemlerini yapması gerekmektedir” uyarısında bulunan Sayıştay denetçileri, “Bu itibarla hukuka aykırı istisna alanları oluşturmamak adına yukarıda belirtilen karayolları üzerindeki park alanlarının Büyükşehir Belediye Meclisi Kararınca kim tarafından işletileceğine karar verilmesi ve buna uygun olarak ivedilikle idari işlem tesis edilmesi gerekmektedir” denilen raporda, “Bulgu konusu hususla alakalı çalışmaların başlanacağı ifade edilmekle beraber bununla ilgili somut bir bilgi verilmemiştir.

2918 sayılı Kanun’un 79'ncu maddesinde yetkisiz kişilerin park ücreti alma veya almaya teşebbüs etme durumlarının adli cezayı gerektirmesinden dolayı idarenin bu konuda adli merciler nezdinde gerekli başvuru ve takibat işlemlerini yapması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.