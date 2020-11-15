AKP’li vekilin rektör kardeşi iki dekanlık, bir müdürlük yapıyor

AKP Malatya Milletvekili Öznur Çalık'ın kardeşi Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, aynı üniversitede iki fakülte dekanlığının yanı sıra bir yüksekokulda da müdürlük yapıyor. Karabulut, Sağlık Bilimleri ile Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültelerinin dekan vekilliğinin yanında Yabancı Diller Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevini de yürütüyor.

Rektör Karabulut'un üniversitedeki diğer görevleriyle ilgili kendisini aramamız sonrasında Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Yabancı Diller Meslek Yüksekokulu'nun dekan ve müdürünün üniversitenin internet sayfasındaki isimlerin değişmesi dikkat çekti.

“AKP İKTİDARI DÖNEMİNDE SIK RASTLADIĞIMIZ BİR DURUM”

Rektör Karabulut'un farklı fakültelerde dekan ve meslek yüksekokulunda müdür olarak görev yapmasını skandal bir durum olarak değerlendiren CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, “Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Sayın Aysun Bay Karabulut'un 2 fakültede dekan ve Yabancı Diller Yüksekokulunda müdür olarak görev yapması kabul edilebilir bir durum değil. Ama bu durum özellikle AKP iktidarı döneminde sık rastladığımız bir durum.

Devlet kurumlarına baktığımızda bir kişi birkaç yerden yüklü maaşlar almak için farklı yerlerde görev yapabiliyor. Bunu doğru bir yaklaşım olarak kesinlikle görmüyorum. Malatya'da bulunan Turgut Özal Üniversitesi zorlama bir üniversite. İnönü Üniversitesi'nde olan bazı bölümler ayrılarak Turgut Özal Üniversitesi'ni kurdular.

Malatya'da böyle zorlama bir şekilde ikinci bir üniversite kuruldu. Rektör hanımın da görevi haricinde iki fakültede dekan ve bir Meslek Yüksekokulunda müdür olarak görev yapması skandal bir durum. Çünkü bu kişi aynı zamanda AKP Malatya Milletvekili Öznur Çalık'ın kardeşi oluyor. Üniversiteler, bilim üreten merkezlerdir ve bu bilim üreten yerlerde bir rektörün birkaç yere yönetici olarak kendisini ataması kadar abes bir durum olamaz.” diye konuştu.

“ÜNİVERSİTE TURGUT ÖZAL'IN ADINA YAKIŞMAYAN BİR ŞEKİLDE YÖNETİLİYOR”

Üniversitenin şuan Turgut Özal'ın adına yakışmayan bir şekilde ve boş bir anlayışla yönetildiğini belirten Kiraz, ”Bunun yanı sıra üniversitenin geleceği de bir kişinin iki dudağı arasına bırakılarak karartılıyor. Bir kişinin her şeyi yaptığı bir anlayış doğru bir anlayış değil. Liyakat yerine tamamen adam kayırmacılığın uygulandığını görüyoruz. AKP iktidarı döneminde işe göre adam almak yerine adama göre iş bulma dönemine girildi. Yoksa bu kadar görevi bir kişide toplamak kabul edilebilir bir durum değil. Turgut Özal Üniversitesi dahil olmak üzere bütün üniversitelerimizde liyakatin esas alınması ve kişilerin yetkin olduğu alanlarda görevlendirilmeleri gerekiyor.” şeklinde konuştu.

“SÖYLEMLER TAMAMEN ASILSIZDIR”

Sağlık Bilimleri ile Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakülteleriyle Yabancı Diller Meslek Yüksekokulunun atamalarının yapıldığını belirten Turgut Özal Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut ise, “İki fakültenin ve yüksekokulun atamaları yapılmıştır ve resmi web sitemizde yayınlamıştır. Bahsi geçen fakültelerimizin dekanları ve meslek yüksekokulumuzun müdürü vardır. Bununla ilgili söylemler tamamen asılsızdır.” ifadelerini kullandı.