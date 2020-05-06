AKP’li vekiller kentte coronadan ölen kişi sayısını açıkladı

AKP Kars milletvekilleri, kentteki yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya geldi. Video konferans bağlantısıyla soruları yanıtlayan vekiller, corona virüsü salgınıyla ilgili de değerlendirmeler de bulundu.

Corona virüsüyle ilgili vaka ve ölüm istatistikleri il bazlı olarak kamuyla paylaşılmazken; AKP Kars milletvekilleri Ahmet Arslan ve Yunus Kılıç ile AKP İl Başkanı Adem Çalkın, corona virüsü nedeniyle şehirde altı kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kars’a toplam vaka sayısının 136, iyileşen hasta sayısının 44, hastanede tedavi gören vaka sayısının 68 olduğu öğrenildi. (İHA)