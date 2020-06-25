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AKP’li Zengin’in ‘AKP gelene kadar kadının adı yoktu’ sözleri tepki çekti

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in "Bu ülkede AK Parti gelene kadar kadının adı yoktu" sözleri tartışma yarattı. 'Kadın' kelimesi Twitter'da en çok konuşulan konu oldu ve 100 bine yakın tweet atıldı. Birçok kullanıcı EGM'nin hesabından paylaşılan, '1988 yılında kadın polislerin geçit töreni' fotoğrafıyla Zengin'e cevap verdi.

Latif SANSÜR
12:12 -
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AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TBMM'de dün yaptığı konuşmada kadın cinayetlerini gündeme getiren vekile yanıt verirken kullandığı “Bu ülkede AK Parti gelene kadar kadın kelimesinin adı yoktu” sözleri sosyal medyaya damgasını vurdu.

Kadınlar başta olmak üzere, birçok kişi Zengin'in sözlerini eleştirdi.

AKP döneminde kadına yönelik tepki çeken uygulama ve sözler paylaşıldı.

ANLAMLI BULUNDU

‘Kadın’ kelimesi Twitter’da gündeme otururken 100 bine yakın tweet atıldı.

AKP'li Zengin'in sözleri tartışılırken, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Twitter hesabından bu sabah bir fotoğraf paylaşıldı.

AKP'nin iktidar olmasından 14 yıl önceyi yansıtan fotoğrafta, Türk Polis Teşkilatı’nda görev yapan kadın polisler yer alıyor.

İstanbul'da 1988 yılındaki 10 Nisan Polis Günü kutlamalarındaki resmi geçit sırasında çekildiği belirtilen fotoğrafa kısa sürede “İşte kadının adı” gibi çok sayıda yorum yağdı.

Son güncelleme: 12:17 25.06.2020
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