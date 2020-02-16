AKP’liler FETÖ’nün ‘Teksas İmamı’nın davetine katılmış

İlker Başbuğ hakkında “FETÖ'nün siyasi ayağı” tartışmasından dolayı suç duyurusunda bulunan isimlerden olan AKP Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın da olduğu bazı AKP'li önemli isimlerin FETÖ'cülerin düzenlediği etkinlikle ilgili kareleri ortaya çıktı. AKP'lilerin, FETÖ'nün Teksas İmamı Kemal Öksüz'ün başkanlığını yaptığı “Avrasya Amerikalılar Turkuaz Konseyi”nin 2012'de düzenlediği resepsiyona katıldığı belirlendi. Aynı resepsiyona AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş ve İstanbul Milletvekili Halide İncekara'nın katıldığı da görüldü. Merkezi Teksas Eyaleti'nin Houston kentinde bulunan Avrasya Amerikan Turkuaz Federasyonu ve Türk Amerikan Ticaret Odası tarafından düzenlenen resepsiyonda AKP'li vekillerin FETÖ'cü Adil Öksüz'le birlikte ödül dağıttıkları öğrenildi. FETÖ'cü resepsiyonla ilgili haber o dönemde AA tarafından “New Mexico'da Türkiye Rüzgarı” başlığıyla servis edildi.

O ZAMAN FETÖCÜ DEĞİLDİLER

Resepsiyona katılan AKP'liler, Ahmet Aydın konuyla ilgili şunları söyledi. “Yıl 2012. Çok yurtdışı gezilerimiz oldu. Gittiğimiz her yerde büyükelçilik nezdine STK'ları hep ziyaret ederdik. Bu da 17/25ten çok çok önceydi. O gün onların FETÖ'cü olduğu konusunda ortada bir durum yok. Fi tarihinde ‘Şununla konuştunuz bununla konuştunuz' diyorlar. Olada bilir… Ki ben bu resepsiyonu hatırlamıyorum bile! Başındaki şahsı da tanımam bilmem.”

Mustafa Ataş ise “Doğrudur. Üzerinden geçmiştir 8-10 sene” dedi. Halide İncekara ise fotoğraflar için şunları söyledi: “Biz milletvekiliyiz davet ederler bir yere, gideriz. Programlar büyükelçilik nezdinde olur. Oradakileri de tanımam. Devletin tedirginliği olsa zaten gitmezdik.”