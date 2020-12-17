AKP’nin çiftliğinde yalılarda yaşayan pelikanlar var

2021 bütçe görüşmeleri TBMM’de sürüyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 2021 bütçesini “Bu bütçe ‘bir bütçe iki Türkiye’ bütçesidir” şeklinde nitelendirerek, şunları söyledi:

– Birinci Türkiye'de şatafat var, savurganlık var, gösteriş var, israf var, yolsuzluk var, kayırmacılık var, liyakat yok. İkinci Türkiye'de yoksulluk var, işsizlik var, açlık var, günlük 33 TL'ye mahkûm esnaf, günlük 39 TL'ye mahkum işçi var.

– Birinci Türkiye iktidarı ele geçirenlerin babasının çiftliği gibi yönetiliyor. Bu çiftlikte horozlar, tavuklar, inekler, kuzular yok. Bu çiftlikte eski vekiller var, beş maaş alan pergoleci var, bankadan maaş alan güreşçi var, eski bakan var, eski meclis başkanı var, vekil oğlu, FETÖ'cü eskileri var. Bu çiftlikte rüşvetçi büyükelçiler, aile boyu bakan yardımcısı, milletvekili olan aileler var.

ZEHİR ZIKKIM OLSUN

– Bu çiftlikte milletvekili olamıyorsan Saray’a danışman oluyorsun. Belediye başkanı olamıyorsan, banka yönetim kurulu üyesi oluyorsun. Bu çiftlikte eskiden etkili bir politikacı iken, konuşmasın diye Banka Yönetim Kurulu Başkanları yapılanlar var. Bu çiftlikte, politika kurullarına atanıp, salla başı al maaşı olan profesörler, gazeteci dönekleri var.

– Bu çiftlikte, üniversiteye ‘fuhuş yuvası' diyen sapıklar var. En büyük kıblesi yeşil dolarlar olan dönme gazeteciler var. Bu çiftlikte, yalılarda parayla öten pelikan kuşları var. Fakir fukaranın alın terinden kesilen vergilerle, çoluk çocuğun rızkı ile bu danışmanlara verilen paralar, yiyenlerin gözüne dizine dursun, zehir zıkkım olsun.

Komşusu açken tok yatan bizden değilse Diyanet İşleri Başkanı kimden? Şatafat savurganlık her yere yayılmış. Herkese örnek olması gereken Diyanet İşleri Başkanlığı Bodrum'a 100 milyon liralık Külliye yapıyor. Komşusu açken tok yatan bizden değilse bu adam kimden? İmam Saray yapar da iktidar sahipleri durur mu? Ey Allah'tan korkmazlar, yılda sadece 1-2 gün geçirmek için Ahlat'a 200 milyon TL saray yapmak, beş-on gün tatil yapmak için Marmaris'e 500 milyon liraya Saray yapmak, hangi ahlaka sığar?

MAYBACH’I ALMANYA ÜRETİYOR AMA BİZİM FUKARA ERDOĞAN BİNİYOR

Bazı ekonomik verilerle Türkiye ile Almanya ve Fransa'yı karşılaştıran Veli Ağbaba, şunları söyledi: Size üç ülke göstermek istiyorum: Almanya, Fransa ve Türkiye. Almanya'nın milli geliri 3 trilyon 780 milyar dolar, Fransa'nın milli geliri 2 trilyon 550 milyar dolar, Türkiye'nin milli geliri 650 milyar dolar. Dünyanın en önemli araç üreticisi Almanya makam aracı sayısı 9 bin, Türkiye'de makam aracı sayısı 125 bin. Audi, Mercedes, BMW, Maybach'ı Almanya üretiyor, araca bizim fukara Erdoğan biniyor. Merkel'in makam aracı değeri 650 bin lira, bizim fukaranın makam aracının değeri 5 milyon lira. Merkel alışverişe minibüsle gidiyor. Bizim fakir 3 bin kişiyle cuma namazına gidiyor.