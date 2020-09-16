AKP’nin dergisine kaymakam sponsor oldu

İmtiyaz sahipliğini Umut Çarıkçı'nın yaptığı AK Gençlik adlı dergi satışa sunulmasıyla tartışmaları da beraberinde getirdi. Tartışmanın odağında ise dergiye sponsor olan Pasinler Kaymakamı Kadir Perçi var.

Derginin beşinci sayfasında yer alan “Dergimize Destekler” bölümünde İlçe Kaymakamı Kadir Perçi'nin fotoğrafına yer verildi ve sponsor olduğu için teşekkür edildi.

Dergide kaleme alınan yazıda ise, “Bu dava uğrunda ilk basımımızda sponsor olup ufkumuzu genişleten Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mehmet Sekmen Bey ve ikinci basımımızda sponsor olan Pasinler Kaymakamı Kadir Perçi Beyefendi, Kıymetli hocamız Pasinler Sosyal İletişim Müdürü ve danışmanımız Emrah Saygı Bey'e teşekkürü borç biliriz” ifadeleri yer aldı.

“DERGİNİN BİZİMLE BİR BAĞI YOK”

‘Ak Gençlik' dergisiyle ilgili Twitter hesabından açıklama yapan AKP Erzurum İl Gençlik Kolları Başkanlığı ise, ”Pasinler’de yayımlanan “AK GENÇLİK” Adlı derginin AK Parti Gençlik Kolları Erzurum İl Başkanlığı ile herhangi bir bağı yoktur. Bu konuda yazılan ve söylenen tüm ifadeler asılsızdır.! İtibar edilmemesi rica olunur” ifadelerini kullandı.