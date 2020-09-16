Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

AKP’nin dergisine kaymakam sponsor oldu

Erzurum’un Pasinler ilçesinde AKP Gençlik Kolları tarafından hazırlandığı iddia edilen ‘Ak Gençlik’ dergisine Pasinler Kaymakamı Kadir Perçi’nin sponsor olduğu ortaya çıktı.

Evren DEMİRDAŞ
15:57 -
Haberler Gündem
AKP’nin dergisine kaymakam sponsor oldu

İmtiyaz sahipliğini Umut Çarıkçı'nın yaptığı AK Gençlik adlı dergi satışa sunulmasıyla tartışmaları da beraberinde getirdi. Tartışmanın odağında ise dergiye sponsor olan Pasinler Kaymakamı Kadir Perçi var.

Derginin beşinci sayfasında yer alan “Dergimize Destekler” bölümünde İlçe Kaymakamı Kadir Perçi'nin fotoğrafına yer verildi ve sponsor olduğu için teşekkür edildi.

Dergide kaleme alınan yazıda ise, “Bu dava uğrunda ilk basımımızda sponsor olup ufkumuzu genişleten Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mehmet Sekmen Bey ve ikinci basımımızda sponsor olan Pasinler Kaymakamı Kadir Perçi Beyefendi, Kıymetli hocamız Pasinler Sosyal İletişim Müdürü ve danışmanımız Emrah Saygı Bey'e teşekkürü borç biliriz” ifadeleri yer aldı.

Foto: SÖZCÜ / Derginin 5’inci sayfasında sponsorluğu için Pasinler Kaymakamı Kadir Perçi’ye teşekkür edildi.

“DERGİNİN BİZİMLE BİR BAĞI YOK”

‘Ak Gençlik' dergisiyle ilgili Twitter hesabından açıklama yapan AKP Erzurum İl Gençlik Kolları Başkanlığı ise, ”Pasinler’de yayımlanan “AK GENÇLİK” Adlı derginin AK Parti Gençlik Kolları Erzurum İl Başkanlığı ile herhangi bir bağı yoktur. Bu konuda yazılan ve söylenen tüm ifadeler asılsızdır.! İtibar edilmemesi rica olunur” ifadelerini kullandı.

AK Parti AKP dava Erzurum Mehmet Sekmen Sözcü Twitter
Son güncelleme: 16:08 16.09.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more