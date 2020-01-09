AKP’nin ret oyuna rağmen İzmir’de cemevine ibadethane statüsü!

Uluslararası İzmir Alevilik Bektaşilik Günleri’nde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, cemevleri için müjde vermiş, “Cemevlerinin ibadethane statüsünün imar planına işlenmesi konusunu meclis gündemine getirdik” ifadelerini kullanmıştı.

KOMİSYONA SEVK EDİLDİ

Soyer’in bu açıklamasının ardından cemevlerinin ibadethane statüsünün imar planlarına işlenmesi konusu Büyükşehir Belediyesi'nin aralık ayı toplantısında gündeme gelmişti. Öneri, hukuk ve imar komisyonlarına sevk edilmişti.

AKP REDDETTİ

Gündeme Bakış’ın haberine göre, hukuk ve imar komisyonları öneriyi görüştü, AKP’li meclis üyeleri öneriye ret oyu verdi. AKP’li meclis üyelerinin, “Bu öneri yasaya aykırı. cemevlerini ibadethane olarak görme yetkisi belediyede değil. Bu yasa koyucuya ait bir görev. Bunun için de yasal bir düzenleme yapılması lazım” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

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CHP’NİN OYLARIYLA KABUL EDİLDİ

CHP'li meclis üyeleri ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin konuyla ilgili kararının olduğu, cemevlerinin ibadethane statüsünün imar planına işlenmesi konusunda bir sıkıntı olmadığını belirtti. Öneri, CHP'li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.

Önerinin pazartesi günü gerçekleşecek İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısında görüşülmesi bekleniyor.