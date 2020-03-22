AKP’nin yasa teklifinde tartışma yaratacak madde: Üstün menfaat varsa gizli duruşma olacak

AKP'nin TBMM'ye sunduğu, Hukuk Muhakemeleri yasasında değişiklik öngören yasa teklifinde çok tartışılacak bir madde yer aldı. Hukuk davalarında mahkemeler, davacı ya da davalının “Korunmaya değer üstün bir menfaatinin bulunduğuna kanaat getirirse” duruşmalar gizli yapılacak. “Üstün menfaatin” nasıl belirleneceği ise belli değil…

YASALAŞIRSA NE OLUR?

Teklif metnindeki maddenin gerekçesinde “Düzenlemeyle duruşmaların aleni olarak yapılmasına ilişkin ilkeye kişilerin haklarının korunması için bir istisna getirilmektedir” denildi. Bu madde yasalaştığında bir ünlünün boşanma davası ya da bir siyasetçinin tapu davası gizli olarak yapılabilecek.

Mevcut yasada sadece, “Genel ahlak veya kamu güvenliğinin kesin olarak gerekli kıldığı hallerde” duruşmalar gizli yapılabiliyor. Yasa teklifi ile duruşmaların bir kısmının veya tamamının gizli olarak yapılması halleri arasına, “Yargılama ile ilgili kişilerin korunmaya değer üstün bir menfaatinin bulunması” durumu ekleniyor.

Yasa maddesinin yeni hali şöyle olacak: “Duruşmaların bir kısmının veya tamamının gizli olarak yapılmasına, ancak genel ahlâkın veya kamu güvenliğinin yahut yargılama ile ilgili kişilerin korunmaya değer üstün bir menfaatinin kesin olarak gerekli kıldığı hâllerde, ilgilinin talebi üzerine veya resen mahkemece karar verilebilir.”