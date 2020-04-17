AKP’ye İmamoğlu ve Yavaş çağrısı: “Milletle inatlaşmayın”

CHP 26. Dönem Milletvekili Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu Ekrem İmamoğlu’na açılan bağış soruşturmasına tepki gösterdi.

Yarkadaş, İmamoğlu'nun tam bir yıl önce bugün mazbatasını alarak başkanlık koltuğuna oturduğunu hatırlattı.

“KAYYUMUN ZEMİNİ OLUŞTURULUYOR”

17 Nisan 2019 tarihinde İBB’nin Saraçhane’deki binası önünde çekilen mazbata kutlaması fotoğraflarına da yer veren Yarkadaş, “Ekrem İmamoğlu, 1 yıl önce bugün mazbatasını almış ve koltuğuna oturmuştu. Millet iradesini bir türlü hazmedemeyen AKP, İmamoğlu ihtiyaç sahipleri için bağış topladı diye soruşturma açıyor ve kayyumun zeminini oluşturmaya çalışıyor. AKP’yi uyarıyorum: Miletle inatlaşmayın!” dedi.

“AKP TARİHTEN DERS ALMIYOR”

O dönemde yaşanan mazbata krizini de hatırlatan Yarkadaş, “İmamoğlu’nun 13 bin farkla kazandığı seçimi hukuksuz kararlarla iptal ettiler. Halk sandığa bir daha gitti ve bu kez farkı 800 bine çıkardı. Soruşturma açan AKP belli ki tarihten hiç ders almıyor. Halka el uzatana soruşturma açmak bunun en somut kanıtı” ifadelerini kullandı.

YAVAŞ’A DA SORUŞTURMA AÇILDI

Yarkadaş, sadece Ekrem İmamoğlu'nun değil Mansur Yavaş'ın da hedefte olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

* İçişleri Bakanlığı müfettişleri, bir haftadan beri Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde kamp kurdu. Müfettişler, Yavaş’ın başlattığı ‘ihtiyaç sahiplerine bağış kampanyası’nı inceliyor.

* Yoksula ve ihtiyaç sahibine yardım suç değildir.AKP, halka açılan kapı olan belediyeleri iş yapamaz hale getirerek, alternatifinin önünü kesmeye çalışıyor.

* Bu siyasi hırsın ve kıskançlığın bedelini ise açlığa terk edilen milyonlarca yurttaşımız ödüyor. @mansuryavas06 ‘nın başlattığı model, AKP’nin korkulu rüyasıdır. Mansur Yavaş da Ekrem İmamoğlu da yalnız değildir