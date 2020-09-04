Akraba kavgasında silahlar konuştu: 2 ölü 4 yaralı

Eski Urfa Caddesi’nde meydana gelen olayda, iddiaya göre akraba Güneş ve Geldi aileleri arasında başlayan tartışma kısa sürede tabanca, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

YARALILARDAN İKİ KARDEŞ KURTARILAMADI

6 kişinin yaralandığı kavgayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine ve polise bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri yaralıları Viranşehir Devlet Hastanesi’ne götürdü.

Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan kardeş olan Mehmetçik ve Sinan Geldi, doktorların tüm çabasına rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetti.

Dört yaralının ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri iki aile arasında yeni bir çatışma yaşanmaması için mahallede yoğun güvenlik önlemi aldı. DHA

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